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Leserreisen
Strandurlaub mit Flair an der Costa Blanca
Wann?
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Achttägiger Strandurlaub an der traumhaften Costa Blanca! In der sonnenverwöhnten Region rund um Alicante erwarten die Reisenden zu den Terminen im Herbst angenehme Temperaturen, die zum Entspannen einladen.
Preis
- 948 Euro (EZZ 350 Euro) bei Termin 1
- 1148 Euro (EZZ 455 Euro) bei Termin 2
- Aufpreis DZ mit Balkon & Meerblick: 175 Euro
- Aufpreis Halbpension: 280 Euro
- Anreise Wien: Zug ab 20 Euro, Bus ab 220 Euro
Highlights
- Perfekte Kombination aus Erholung und mediterranem Lebensgefühl
- Optionale Ausflüge zu kulturellen Highlights zubuchbar
- Tagesausflug nach Valencia mit beeindruckender Architektur und Märkten (100 Euro)
- Ausflug nach Elche (Palmenhain) und Alicante (Geschichte, Kulinarik, Meerblick) für 90 Euro
Angebot
- Direktflug ab Wien nach Alicante inkl. 20 kg Freigepäck
- Transfer zum Hotel
- 7 Nächte mit Frühstück oder Halbpension im 4*sup. GH Sol y Mar exkl. Ortstaxen
Reiseveranstalter
Hitreise GmbH
Tel.: (0463) 59 55 00
Mail: hitreise@hitreise.at