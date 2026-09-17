Strandurlaub mit Flair an der Costa Blanca

Achttägiger Strandurlaub an der traumhaften Costa Blanca! In der sonnenverwöhnten Region rund um Alicante erwarten die Reisenden zu den Terminen im Herbst angenehme Temperaturen, die zum Entspannen einladen.

Preis

948 Euro (EZZ 350 Euro) bei Termin 1

1148 Euro (EZZ 455 Euro) bei Termin 2

Aufpreis DZ mit Balkon & Meerblick: 175 Euro

Aufpreis Halbpension: 280 Euro

Anreise Wien: Zug ab 20 Euro, Bus ab 220 Euro

Highlights

Perfekte Kombination aus Erholung und mediterranem Lebensgefühl

Optionale Ausflüge zu kulturellen Highlights zubuchbar

- Tagesausflug nach Valencia mit beeindruckender Architektur und Märkten (100 Euro)

- Ausflug nach Elche (Palmenhain) und Alicante (Geschichte, Kulinarik, Meerblick) für 90 Euro

Angebot

Direktflug ab Wien nach Alicante inkl. 20 kg Freigepäck

Transfer zum Hotel

7 Nächte mit Frühstück oder Halbpension im 4*sup. GH Sol y Mar exkl. Ortstaxen

Reiseveranstalter

Hitreise GmbH