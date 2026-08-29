(c) Franz Gerdl
Familien-Erlebnishotel Hinteregger
Kärnten: Drei Nächte mit All Inclusive um 519 Euro für zwei Personen.
Das Familienhotel Hinteregger am Katschberg auf 1.650 m vereint Erholung, Aktivurlaub und Naturerlebnis für Groß und Klein. Freuen Sie sich auf Mountain-SPA mit Panoramaausblick, abwechslungsreiche Spielwelten für Kinder sowie Wander-, Bike- und Abenteuerangebote wie Hochseilgarten oder Bogenschießen. Dazu erwarten Sie regionale Kulinarik, herzliche Gastfreundschaft und Urlaub inmitten der Kärntner Bergwelt.
2für1-Angebot
- 3 Nächte im DZ „SchwalbenNEST“ mit Hinteregger’s All-inclusive mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet (Suppe, Hauptgericht, Kuchen), 5-Gang-Wahlmenü am Abend, sprudelnder Getränkebrunnen (Alkoholfreie Getränke) sowie Fassbier und Tischwein den ganzen Tag über bis 20 Uhr in Selbstbedienung
- Begrüßungsglaserl bei Anreise
- Early-Check-in inkl. Mittagessen ab 11 Uhr oder Late-Check-out inkl. Mittagsbuffet bis 12 Uhr.
- Massagebett (20 min) pro Person
- Käse-Snack am Nachmittag
- Tiefgaragenparkplatz
- Mehrmals pro Woche geführte Wanderungen, KatschbergCard mit tollen Vorteilen, Kleinkind- und Kinderbetreuung mit Familienprogramm
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum und Preis
29. 8. bis 23. 10. 2026 um 519 Euro für zwei Personen exkl. Abgaben. Kinderpreise auf Anfrage.
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Familien-Erlebnishotel Hinteregger****
Katschberghöhe 1, 9863 Katschberghöhe
Tel.: (04734) 219
Mail: urlaub@hotel-hinteregger.at