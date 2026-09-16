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Spa Hotel Zedern Klang
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Osttirol: Drei Nächte mit Halbpension ab 655 Euro für zwei Personen und ab 463 Euro für Alleinreisende.
Das Spa Hotel Zedern Klang im Defereggental in Osttirol ist eine stilvolle Wohlfühloase für Ruhe, Erholung und Gesundheit. Entspannen Sie im großzügigen Spa-Bereich mit vielfältigen Anwendungen und genießen Sie die besondere Atmosphäre des Viersterne-Superior-Hotels inmitten der Natur. Ausgezeichnet mit 98 % Weiterempfehlung bei HolidayCheck und 86 Falstaff-Punkten – ideal zum Abschalten und Krafttanken.
2für1-Angebot
- Drei Nächte im Zimmer Superior inkl. 3/4 Gourmetpension
- Pro Person ein Glas Prosecco, eine Solariumsmünze im Wert von 22 Euro und eine Rückenmassage light (25 Min.)
- Eintritt in den Spa- und Wellnessbereich und das Schwimmbad
- Nutzung des Fitness-Raums
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum und Preis
16. September bis 26. Oktober 2026 und 7. bis 31. Jänner 2027.
So – Mi: 655 Euro für zwei Personen, 463 Euro für Alleinreisende.
Do – So: 675 Euro für zwei Personen, 472 Euro für Alleinreisende.
Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Spa Hotel Zedern Klang****S
Dorf 64, 9961 Hopfgarten im Defereggental
Tel: 04872 52 205
Mail: hotel@zedern-klang.com