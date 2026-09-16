Osttirol: Drei Nächte mit Halbpension ab 655 Euro für zwei Personen und ab 463 Euro für Alleinreisende.

Das Spa Hotel Zedern Klang im Defereggental in Osttirol ist eine stilvolle Wohlfühloase für Ruhe, Erholung und Gesundheit. Entspannen Sie im großzügigen Spa-Bereich mit vielfältigen Anwendungen und genießen Sie die besondere Atmosphäre des Viersterne-Superior-Hotels inmitten der Natur. Ausgezeichnet mit 98 % Weiterempfehlung bei HolidayCheck und 86 Falstaff-Punkten – ideal zum Abschalten und Krafttanken.

2für1-Angebot

Drei Nächte im Zimmer Superior inkl. 3/4 Gourmetpension

im Zimmer Superior inkl. 3/4 Gourmetpension Pro Person ein Glas Prosecco, eine Solariumsmünze im Wert von 22 Euro und eine Rückenmassage light (25 Min.)

im Wert von 22 Euro und eine (25 Min.) Eintritt in den Spa- und Wellnessbereich und das Schwimmbad

Nutzung des Fitness-Raums

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.