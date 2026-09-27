Kärnten: Drei Nächte inkl. Halbpension ab 591 Euro für zwei Personen.

Erleben Sie unvergessliche „I feel GUT“-Momente im romantischen 4-Sterne-Superior-Hotel GUT Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim.

Im Herbst zeigen sich die Kärntner Nockberge von ihrer schönsten Seite: beim Wandern – mit dem Wanderbus bis zum Falkert –, beim Biken oder bei einer Golfrunde mit inkludierter Greenfee. Danach geht es in den hauseigenen „Wald-Wellness“-Bereich oder in eine der beiden Thermen im Ort. Auch kulinarisch darf der Herbst nach allen Regeln der Kunst ausgekostet werden: Eine romantische Pferdekutschenfahrt führt zu „Trattlers Einkehr“, wo ein feines 5-Gang-Slow-Food- Menü auf Sie wartet.

Im attraktiven 2für1-Angebot sind im Herbst die Kärnten & Sonnenschein Card mit zahlreichen Vorteilen inklusive. Ab Dezember begleitet Sie die Winter Sonnenschein Card durch stimmungsvolle Adventtage und den Start in die Wintersaison. Im März heißt es schließlich: Sonnenskilauf, Firnschnee und Thermengenuss – eine Kombination, die sich einfach GUT anfühlt.

2für1-Angebot

3 Nächte im Doppelzimmer Superior mit HP inkl. Nachmittagsjause im Hotel oder im Hüttenrestaurant Einkehr

HP inkl. Nachmittagsjause im Hotel oder im Hüttenrestaurant Einkehr Pferdekutschenfahrt zur Trattlers Einkehr, Aperitif an der Feuerschale, anschließend 5-Gang-Slowfood-Genussmenü (ersetzt ein Abendessen)

zur Trattlers Einkehr, Aperitif an der Feuerschale, anschließend 5-Gang-Slowfood-Genussmenü (ersetzt ein Abendessen) Ausfahrt mit dem Tesla Y (ca. 4 Stunden)

(ca. 4 Stunden) Nutzung Wellnessbereich

inkl. Sonnenschein Card bzw. Winter Sonnenschein Card mit kostenlosen Aktivprogrammen, attraktiven Ermäßigungen auf Thermeneintritte uvm.

Kärnten Card (bis 1.11.2026)

1 Flasche Hofwein als Heimreisegeschenk

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.