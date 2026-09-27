Gert Perauer
Hotel GUT Trattlerhof
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Kärnten: Drei Nächte inkl. Halbpension ab 591 Euro für zwei Personen.
Erleben Sie unvergessliche „I feel GUT“-Momente im romantischen 4-Sterne-Superior-Hotel GUT Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim.
Im Herbst zeigen sich die Kärntner Nockberge von ihrer schönsten Seite: beim Wandern – mit dem Wanderbus bis zum Falkert –, beim Biken oder bei einer Golfrunde mit inkludierter Greenfee. Danach geht es in den hauseigenen „Wald-Wellness“-Bereich oder in eine der beiden Thermen im Ort. Auch kulinarisch darf der Herbst nach allen Regeln der Kunst ausgekostet werden: Eine romantische Pferdekutschenfahrt führt zu „Trattlers Einkehr“, wo ein feines 5-Gang-Slow-Food- Menü auf Sie wartet.
Im attraktiven 2für1-Angebot sind im Herbst die Kärnten & Sonnenschein Card mit zahlreichen Vorteilen inklusive. Ab Dezember begleitet Sie die Winter Sonnenschein Card durch stimmungsvolle Adventtage und den Start in die Wintersaison. Im März heißt es schließlich: Sonnenskilauf, Firnschnee und Thermengenuss – eine Kombination, die sich einfach GUT anfühlt.
2für1-Angebot
- 3 Nächte im Doppelzimmer Superior mit HP inkl. Nachmittagsjause im Hotel oder im Hüttenrestaurant Einkehr
- Pferdekutschenfahrt zur Trattlers Einkehr, Aperitif an der Feuerschale, anschließend 5-Gang-Slowfood-Genussmenü (ersetzt ein Abendessen)
- Ausfahrt mit dem Tesla Y (ca. 4 Stunden)
- Nutzung Wellnessbereich
- inkl. Sonnenschein Card bzw. Winter Sonnenschein Card mit kostenlosen Aktivprogrammen, attraktiven Ermäßigungen auf Thermeneintritte uvm.
- Kärnten Card (bis 1.11.2026)
- 1 Flasche Hofwein als Heimreisegeschenk
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum & Preis
27.9.-23.10. & 1.-8.11.26 um 591 Euro und
8.-22.12.26 & 5.-19.3.27 um 666 Euro für jeweils zwei Personen exkl. Abgaben.
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Hotel GUT Trattlerhof ****s
Gegendtalerweg 1 , 9546 Bad Kleinkirchheim
Tel.: 04240 8172, E-Mail: hotel@trattlerhof.at