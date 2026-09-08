De Merin - Boutique Hotel Straden

Steiermark: 2 Nächte für 2 Personen inkl. Frühstück und 1 x Ganztageseintritt in die Therme der Ruhe ab 276 Euro.

Das De Merin Boutique Hotel in Straden verbindet Ruhe, Design und Privatsphäre mit der landschaftlichen Schönheit des Thermen- & Vulkanland Steiermark. Mit zwölf geschmackvoll gestalteten Suiten genießen Sie viel Raum für sich – fernab vom Alltag, nah an inspirierenden Erlebnissen. Ob entspannen im hauseigenen Sauna- und Dampfbadbereich oder aktiv sein beim E-Biken und Wandern direkt vor der Tür: Hier verbinden Sie Erholung, Kulinarik und Bewegung auf höchstem Niveau.

2für1-Angebot

2 Nächte in einer exklusiven Suite Kategorie No. 1 inkl. Frühstück serviert auf Etageren und 1x nachmittags Kaffee & Kuchen

Pro Person ein Ganztageseintritt in die Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg exkl. Sauna

Sauna- und Dampfbadnutzung im Haus

GenussCard und Bademäntel & -tücher für die Dauer des Aufenthaltes

Verleih: Nordic-Walking-Stöcke kostenfrei, E-Bike gegen Gebühr

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.