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Vorderansicht Hotel mit 2 Radfahrern

(c) De Merin

Hotelangebote

De Merin - Boutique Hotel Straden

2für1-Urlaub
Wann?

Steiermark: 2 Nächte für 2 Personen inkl. Frühstück und 1 x Ganztageseintritt in die Therme der Ruhe ab 276 Euro. 

Das De Merin Boutique Hotel in Straden verbindet Ruhe, Design und Privatsphäre mit der landschaftlichen Schönheit des Thermen- & Vulkanland Steiermark. Mit zwölf geschmackvoll gestalteten Suiten genießen Sie viel Raum für sich – fernab vom Alltag, nah an inspirierenden Erlebnissen. Ob entspannen im hauseigenen Sauna- und Dampfbadbereich oder aktiv sein beim E-Biken und Wandern direkt vor der Tür: Hier verbinden Sie Erholung, Kulinarik und Bewegung auf höchstem Niveau.

2für1-Angebot

  • 2 Nächte in einer exklusiven Suite Kategorie No. 1 inkl. Frühstück serviert auf Etageren und 1x nachmittags Kaffee & Kuchen
  • Pro Person ein Ganztageseintritt in die Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg exkl. Sauna
  • Sauna- und Dampfbadnutzung im Haus
  • GenussCard und Bademäntel & -tücher für die Dauer des Aufenthaltes
  • Verleih: Nordic-Walking-Stöcke kostenfrei, E-Bike gegen Gebühr

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

Reisezeitraum & Preis

Ab sofort bis 6. November 2026.

Sonntag bis Mittwoch um 276 Euro und Donnerstag bis Samstag um 286 Euro für jeweils zwei Personen exkl. Abgaben.

De Merin - Boutique Hotel Straden
Straden 3-4, 8345 Straden

Tel.: 03473 722 99
E-Mail: info@hotel-demerin.at