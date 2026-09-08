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De Merin - Boutique Hotel Straden
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Steiermark: 2 Nächte für 2 Personen inkl. Frühstück und 1 x Ganztageseintritt in die Therme der Ruhe ab 276 Euro.
Das De Merin Boutique Hotel in Straden verbindet Ruhe, Design und Privatsphäre mit der landschaftlichen Schönheit des Thermen- & Vulkanland Steiermark. Mit zwölf geschmackvoll gestalteten Suiten genießen Sie viel Raum für sich – fernab vom Alltag, nah an inspirierenden Erlebnissen. Ob entspannen im hauseigenen Sauna- und Dampfbadbereich oder aktiv sein beim E-Biken und Wandern direkt vor der Tür: Hier verbinden Sie Erholung, Kulinarik und Bewegung auf höchstem Niveau.
2für1-Angebot
- 2 Nächte in einer exklusiven Suite Kategorie No. 1 inkl. Frühstück serviert auf Etageren und 1x nachmittags Kaffee & Kuchen
- Pro Person ein Ganztageseintritt in die Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg exkl. Sauna
- Sauna- und Dampfbadnutzung im Haus
- GenussCard und Bademäntel & -tücher für die Dauer des Aufenthaltes
- Verleih: Nordic-Walking-Stöcke kostenfrei, E-Bike gegen Gebühr
Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.
Reisezeitraum & Preis
Ab sofort bis 6. November 2026.
Sonntag bis Mittwoch um 276 Euro und Donnerstag bis Samstag um 286 Euro für jeweils zwei Personen exkl. Abgaben.
De Merin - Boutique Hotel Straden
Straden 3-4, 8345 Straden
Tel.: 03473 722 99
E-Mail: info@hotel-demerin.at