(c) Hotel Karnerhof
Hotel Karnerhof
Kärnten: 3 Nächte mit Gourmet-HP und Nachmittagssnack ab 708 Euro für zwei Personen.
Sichern Sie sich Wellnesstage zum „2 für 1“-Preis im Karnerhof am Faaker See – auf 100.000 m² Natur und Ruhe. Entspannen Sie in der Seemotionen-Spa mit Infinitypool, Panorama-Saunen, Whirlpools und Seesauna mit direktem Seezugang. Ergänzt wird das Angebot durch Fitness, Yoga und betreute Aktivitäten – ideal zum Abschalten und Auftanken.
2für1-Angebot
- Drei Nächte im Comfort Zimmer Inkl. Gourmet-Halbpension und Nachmittagssnack.
- Eine Paar-Wohlfühlbehandlung im privaten Dampfbad (50 min)
- Benützung der Wellnesslandschaft mit Infinitypool, Außenwhirlpool, Saunalandschaft mit Dampfbad, Ruhebereich mit Infrarotliegen uvm.
- Benützung des Fitnessraums und Teilnahme am Bewegungsprogramm
- Bademäntel, Strand- und Saunatücher für den Aufenthalt.
Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.
Reisezeitraum & Preis
1. 11. bis 20. 12. 2026: von So-Do ab 708 Euro und von Do-So ab 738 Euro.
26. 4. bis 14. 5. und 18.10. bis 1. 11. 2026 ab 738 Euro.
Jeweils für zwei Personen exkl. Abgaben.
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer exkl. Abgaben.
Hotel Karnerhof****S
Karnerhofweg 10, 9580 Drobollach am Faaker See
Tel.: 04254 2188, Mail: hotel@karnerhof.com