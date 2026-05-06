Hotel Karnerhof

Kärnten: 3 Nächte mit Gourmet-HP und Nachmittagssnack ab 708 Euro für zwei Personen.

Sichern Sie sich Wellnesstage zum „2 für 1“-Preis im Karnerhof am Faaker See – auf 100.000 m² Natur und Ruhe. Entspannen Sie in der Seemotionen-Spa mit Infinitypool, Panorama-Saunen, Whirlpools und Seesauna mit direktem Seezugang. Ergänzt wird das Angebot durch Fitness, Yoga und betreute Aktivitäten – ideal zum Abschalten und Auftanken.

2für1-Angebot

Drei Nächte im Comfort Zimmer Inkl. Gourmet-Halbpension und Nachmittagssnack.

im Comfort Zimmer Inkl. Gourmet-Halbpension und Nachmittagssnack. Eine Paar-Wohlfühlbehandlung im privaten Dampfbad (50 min)

Benützung der Wellnesslandschaft mit Infinitypool, Außenwhirlpool, Saunalandschaft mit Dampfbad, Ruhebereich mit Infrarotliegen uvm.

Benützung des Fitnessraums und Teilnahme am Bewegungsprogramm

Bademäntel, Strand- und Saunatücher für den Aufenthalt.

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.