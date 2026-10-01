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Hotel Sonnenhügel
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Kärnten: Drei Nächte inkl. Halbpension+ um 464 Euro für zwei Personen.
Das Hotel Sonnenhügel am Ossiacher See ist der ideale Ausgangspunkt für Radurlaub, Genuss und Erholung in Kärnten. Direkt vom Hotel starten Sie zu traumhaften Radtouren rund um den See oder entlang der Drau, mit Ausflugszielen wie Villach, Burg Landskron oder der Gerlitzen Alpe. Genießen Sie familiäre Atmosphäre, regionale Kulinarik sowie entspannte Stunden im Wellnessbereich oder am Pool – perfekt für Natur- und Aktivurlaub.
2für1-Angebot
- 3 Nächte im Familienappartement mit Balkon oder Familienzimmer mit Halbpension+
- Nutzung des Wellnessbereichs mit Pool, diversen Saunen, Relax-Room, Ruheoasen
- Fahrräder für 2 Tage (nach Verfügbarkeit)
- Gesicherte Radgarage für mitgebrachte Räder inkl. kostenlose E-Lademöglichkeit
- Erlebniscard der Region
- Kinder bis 14 Jahre - 50 % bei Unterbringung im Familienappartement
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum und Preise
1. bis 24. Oktober 2026 um 464 Euro für 2 Personen.
Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Hotel Sonnenhügel
Dorfstraße 12, 9520 Sattendorf
Tel.: (04248) 23110
Mail: hotel@sonnenhuegel.com
Website: www.sonnenhuegel.com