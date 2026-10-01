Kärnten: Drei Nächte inkl. Halbpension+ um 464 Euro für zwei Personen.

Das Hotel Sonnenhügel am Ossiacher See ist der ideale Ausgangspunkt für Radurlaub, Genuss und Erholung in Kärnten. Direkt vom Hotel starten Sie zu traumhaften Radtouren rund um den See oder entlang der Drau, mit Ausflugszielen wie Villach, Burg Landskron oder der Gerlitzen Alpe. Genießen Sie familiäre Atmosphäre, regionale Kulinarik sowie entspannte Stunden im Wellnessbereich oder am Pool – perfekt für Natur- und Aktivurlaub.

2für1-Angebot

3 Nächte im Familienappartement mit Balkon oder Familienzimmer mit Halbpension+

Nutzung des Wellnessbereichs mit Pool, diversen Saunen, Relax-Room, Ruheoasen

Fahrräder für 2 Tage (nach Verfügbarkeit)

Gesicherte Radgarage für mitgebrachte Räder inkl. kostenlose E-Lademöglichkeit

Erlebniscard der Region

Kinder bis 14 Jahre - 50 % bei Unterbringung im Familienappartement

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.