Steiermark: Vier Nächte inkl. Frühstück um 676 Euro für zwei Personen.

Erleben Sie pure Erholung im Wilfinger Thermal Biodorf Bad Waltersdorf: gemütliche Appartements, großzügige Bade- und Saunalandschaft sowie ein reichhaltiges Frühstück sorgen für entspannte Urlaubstage. Optional genießen Sie gesunde Bio-Kulinarik, Beauty- und Therapiebehandlungen im angrenzenden Hotel. Das Angebot wird durch Gesundheitsvortrag, Bewegungseinheiten, wohltuende Massagen und ein „Fit mit Wilfinger“-Paket perfekt abgerundet – ideal zum Entspannen, Auftanken und Wohlfühlen.

2für1-Angebot

4 Nächte im Appartment Typ D inkl. Frühstück und mit Kräuterheilmittel nach Hildegard von Bingen

Ein Gesundheitsvortrag und zwei Bewegungseinheiten (jeweils in der Gruppe)

Pro Person eine Wildrosenöl-Gesichtsmassage inkl. einer Hand-Armpackung und zwei Hydrojet Überwassermassagen, Wilfinger-Package für zu Hause

Entspannung in der hoteleigenen Therme, Bade- und Saunalandschaft

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.