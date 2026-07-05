(c) Stefan Kristoferitsch
Wilfinger Thermal Biodorf
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Steiermark: Vier Nächte inkl. Frühstück um 676 Euro für zwei Personen.
Erleben Sie pure Erholung im Wilfinger Thermal Biodorf Bad Waltersdorf: gemütliche Appartements, großzügige Bade- und Saunalandschaft sowie ein reichhaltiges Frühstück sorgen für entspannte Urlaubstage. Optional genießen Sie gesunde Bio-Kulinarik, Beauty- und Therapiebehandlungen im angrenzenden Hotel. Das Angebot wird durch Gesundheitsvortrag, Bewegungseinheiten, wohltuende Massagen und ein „Fit mit Wilfinger“-Paket perfekt abgerundet – ideal zum Entspannen, Auftanken und Wohlfühlen.
2für1-Angebot
- 4 Nächte im Appartment Typ D inkl. Frühstück und mit Kräuterheilmittel nach Hildegard von Bingen
- Ein Gesundheitsvortrag und zwei Bewegungseinheiten (jeweils in der Gruppe)
- Pro Person eine Wildrosenöl-Gesichtsmassage inkl. einer Hand-Armpackung und zwei Hydrojet Überwassermassagen, Wilfinger-Package für zu Hause
- Entspannung in der hoteleigenen Therme, Bade- und Saunalandschaft
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum und Preis
8. Juni bis 5. Juli und 2. November bis 6. Dezember 2026 um 676 Euro für zwei Personen.
Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Wilfinger Thermal Biodorf
Wagerberg 126
8271 Bad Waltersdorf
Tel: 03333 2981-0
Mail: biodorf@wilfinger-hotels.at