Kärnten: Drei Nächte inkl. Frühstücksbuffet, Mittagssnack und einem 5-Gang-Genussmenü ab 549 Euro für zwei Personen. Erleben Sie einen Kurzurlaub, der Körper und Geist in perfekter Harmonie bringt. Vom ersten Moment an spüren Sie die Balance der Elemente – Wasser, Erde, Feuer und Luft – meisterhaft inszeniert in einem der besten Hotels Kärntens. Lassen Sie sich treiben in der großzügigen Wellness-Landschaft mit sechs Saunen und Dampfbädern, spüren Sie die belebende Kraft von „Fire & Ice“ mit einer eigenen Schneegrotte, tauchen Sie ein in das exklusive Meerwasserbecken oder genießen Sie den endlosen Horizont in den Infinity-Pools – drinnen und draußen.

2für1-Angebot

3 Nächte im Doppelzimmer Superior

Genießer-Frühstück vom Buffet

Mittagssnack

1x 5-Gang-Genussmenü am Anreisetag

1x Privates Dampfbad mit Ruhelounge für 2 Personen

Benützung des BALANCE SPA mit beheiztem Infinity-Pool und Außenbecken, Meerwasserpool, Kaltwasserbecken, Saunalandschaft mit 4-Elemente Event-Sauna, FIRE & ICE mit Schneegrotte, mehreren Saunen und Dampfbad, Ruhebereiche, Fitnessstudio

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise

29. März bis 8. Mai 2026 um 549 Euro für 2 Personen

20. September bis 15. November sowie 26. November bis 13. Dezember 2026 um 579 Euro für 2 Personen

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

das balance****S SPA & GOLF HOTEL am Wörthersee

Winklernerstraße 68

9210 Pörtschach

Tel.: (04272) 2479

Mail: office@balancehotel.at

Website: www.balancehotel.at