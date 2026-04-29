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Frau vor dem herbstlichen Gardasee

Eine Reise voller Farben, Genuss und Lebensfreude (c) AdobeStock

Leserreisen

Goldener Herbst am Gardasee

Wann?

.–

Herbstliche Busreise zu einem der schönsten Seen Italiens mit vielen Ausflugs-Highlights.

Preis

765 Euro (Einzelzimmerzuschlag 150 Euro)

Highlights

  • Anreise mit komfortablem Reisebus durch die Hügel Venetiens nach Vicenza
  • Weiterfahrt zum Gardasee mit Blick auf die sich öffnende Landschaft
  • Unterkunft im eleganten 4-Sterne-Hotel „Grand Hotel Riva del Garda“
  • Erkundung des Gardasees von Nord bis Süd
  • Besuch von Riva del Garda (lebhaft), Torbole (ruhig) und Sirmione (malerisch, mittelalterlich)
  • Ausflug ins Hinterland zur Wallfahrtskirche Madonna della Corona (spektakulär in den Fels gebaut)
  • Weiterreise Richtung Norden entlang von Schlössern bis nach Trient in den Trentiner Alpen
  • Kulinarischer Höhepunkt: Verkostung regionaler Weine und Olivenöle

Angebot

  • Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
  • 4 x Übernachtung im 4-Sterne Grand Hotel Riva del Garda (neu renoviert) mit HP
  • Besichtigungen lt. Programm
  • Wein- & Olivenölverkostung
  • RETTER Reiseleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Retter Reisen
Tel.: (03335) 3900
Mail: reisen@retter.at
Web: www.retter-reisen.at