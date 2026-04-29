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Eine Reise voller Farben, Genuss und Lebensfreude (c) AdobeStock
Leserreisen
Goldener Herbst am Gardasee
Wann?
.–
Herbstliche Busreise zu einem der schönsten Seen Italiens mit vielen Ausflugs-Highlights.
Preis
765 Euro (Einzelzimmerzuschlag 150 Euro)
Highlights
- Anreise mit komfortablem Reisebus durch die Hügel Venetiens nach Vicenza
- Weiterfahrt zum Gardasee mit Blick auf die sich öffnende Landschaft
- Unterkunft im eleganten 4-Sterne-Hotel „Grand Hotel Riva del Garda“
- Erkundung des Gardasees von Nord bis Süd
- Besuch von Riva del Garda (lebhaft), Torbole (ruhig) und Sirmione (malerisch, mittelalterlich)
- Ausflug ins Hinterland zur Wallfahrtskirche Madonna della Corona (spektakulär in den Fels gebaut)
- Weiterreise Richtung Norden entlang von Schlössern bis nach Trient in den Trentiner Alpen
- Kulinarischer Höhepunkt: Verkostung regionaler Weine und Olivenöle
Angebot
- Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- 4 x Übernachtung im 4-Sterne Grand Hotel Riva del Garda (neu renoviert) mit HP
- Besichtigungen lt. Programm
- Wein- & Olivenölverkostung
- RETTER Reiseleitung
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Retter Reisen
Tel.: (03335) 3900
Mail: reisen@retter.at
Web: www.retter-reisen.at