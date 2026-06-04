Seehotel (c) AustroDesign.com-Klagenfurt
Seehotel Hoffmann****
Kärnten: Zwei oder drei Nächte inklusive Halbpension ab 309 Euro für zwei Personen.
Geheimtipp für Genießer am Ossiacher See. Das familiengeführte Seehotel Hoffmann liegt direkt am Ossiacher See am Fuße der Gerlitzen Alpe – ideal für Urlaub zwischen See und Bergen. Ob Radfahren entlang der Kärntner Seen, Wandern mit Panoramablick oder Baden im klaren Wasser: Natur- und Aktivurlaub beginnen hier direkt vor der Tür. Entspannung bietet die See-Sauna mit Blick auf den See. Kulinarisch genießen Gäste regionale Spezialitäten beim Frühstück, hausgemachten Kuchen am Nachmittag und ein saisonales Menü am Abend.
2für1-Angebot
- 2 oder 3 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Genuss-Halbpension und Nachmittags-Kuchen
- Erlebniscard der Region Villach mit täglich wechselndem Programm
- 1 x gratis Thermentritt (2 Stunden) ab 16 Uhr ins Fun&Spa Kärnten der Therme Warmbad Villach
- Wellness-Auszeit: im hoteleigenen See-Sauna, Badetasche mit Bade- und Saunahandtücher
- Attraktive Inklusivleistungen: kostenloser Verleih von Wander-Ausrüstung (Schneeschuhe, Leihrucksack, Nordic Walking-Stöcke). Rad- und Mountainbikeverleih, Gratis Benützung der S-Bahn
- Genuss-Extra: 1 Flasche Hauswein als Geschenk
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum und Preise
22. Mai bis 4. Juni und 20. September bis 11. Oktober 2026
2 Nächte um 350 Euro
3 Nächte um 510 Euro
27. April - 22. Mai 2026, 11. Oktober bis 24. Oktober 2026
2 Nächte um 309 Euro
3 Nächte um 445 Euro
Im Economy Zimmer. Aufzahlung für größeres Zimmer oder Lodge mit Balkon 20 Euro pro Tag.
Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Seehotel Hoffmann****
Bundesstraße Ost 7
9552 Steindorf am Ossiacher See
Tel: (04243) 8704
Mail: info@seehotel-hoffmann.at
Website: www.seehotel-hoffmann.at