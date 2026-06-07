Das Landhotel Rosentaler Hof ist ein Eldorado für Radsport-Fans (c) Jörg Schmöe
Landhotel Rosentaler Hof
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Alle Radler und Radsportbegeisterte unterschiedlichster Leistungsstufen sind im Landhotel Rosentaler Hof**** herzlich willkommen und bestens aufgehoben. Das charmante Haus bietet für Genussradfahrer und E-Biker, ebenso wie für Rennradfahrer, Gravel-Biker und Mountain-Biker alles, was man sich von einem perfekten Rad-Urlaub erwartet. Aber auch Wanderer und Bergsteiger finden in den Karawanken tolle Bedingungen vor.
Nach so viel Aktivität heißt es dann genussvoll ausspannen im hoteleigenen SPA mit Hallenbad, Sauna und Dampfbad. Feinschmecker können sich über kulinarische Gaumenfreuden mit Alpen-Adria-Einschlag freuen.
2für1-Angebot
- 3 Nächte im Rosenzimmer mit Balkon mit Halbpension (inkl. Jausensackerl für die Radtour)
- 1 Tag E-Bike (City-Bike mit tiefem Einstieg, Unisex) leihweise gratis
- Einen Radausflug mit Radbus (selbstständige Radtour – ca. 50-65 km; Rücktransfer mit hoteleigenem Radtaxi)
- 1 Trinkflasche „Rosentaler Hof“ für zuhause
- täglich Radtoureninfo mit Tourenkarten
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum und Preise
14. bis 24. April und 17. Oktober bis 1. Dezember 2026 um 374 Euro,
25. April bis 29. Mai und 20. September bis 16. Oktober 2026 um 395 Euro und 30. Mai bis 7. Juni 2026 um 410 Euro jeweils für zwei Personen.
Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Landhotel Rosentaler Hof
Mühlbach 28, 9184 St. Jakob im Rosental
Tel: (04253) 22 41
Mail: office@rosentaler-hof.at