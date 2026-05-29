Tut einfach gut: Ein Kurzurlaub im kappel wein.gut.hotel im Sausal (c) Johannes Sommer
das kappel wein.gut.hotel
–
–
Gute Lage. Gute Küche. Gute Weine. Vielmehr braucht es im Urlaub oft nicht. Im kappel, mitten in den Weinbergen von Kitzeck, geht alles Hand in Hand. Genuss, Ruhe und eine Atmosphäre, die trägt – vom ersten Ankommen bis zum letzten Glas am Abend. Ein Ort für Menschen, die es schätzen, wenn Dinge gut gemacht sind. Und sich genau deshalb gut anfühlen. Im Spa am Weinberg wartet Entspannung mit Winzersauna, Dampfbädern, Infrarotkabine und beheiztem Salzwasserpool – mit Blick in die Reben und Raum zum Loslassen. Im Wirtshaus wird gekocht, wie man isst: ehrlich, saisonal und mit Gefühl. Und in den 20 Zimmern findet man, was selten geworden ist – Ruhe, Weitblick und das gute Gefühl, angekommen zu sein. Ein Ort zum Durchatmen, Abschalten und Ankommen – mit Raum für Genuss, Aktivitäten in der Natur und echte Begegnungen. Im kappel hat man‘s rundum gut.
2für1-Angebot
- 2 Nächte inkl. Genuss-Frühstück
- Nutzung des Weinberg-SPA (am Abreisetag bis 18 Uhr)
- Winzersauna exklusiv für 2 Stunden
- 1 Flasche Frizzante
- 1 Picknickrucksack mit Backhendl, Salat und Getränken
Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.
Reisezeitraum und Preise
Von 24. April bis 29. Mai 408 Euro (So-Mi) bzw. 428 Euro.
Von 1. November bis 8. Dezember 394 Euro (So-Mi) bzw. 414 Euro.
Preise sind jeweils für zwei Personen und verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
das kappel - wein.gut.hotel
Steinriegel 25, 8442 Steinriegel
Tel.: +43 3456 62 347
E-Mail: info@daskappel.at