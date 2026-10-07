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Club-Mitglieder erhalten jeden Dienstag Tickets zum ermäßigten Preis.

Club-Mitglieder erhalten jeden Dienstag Tickets zum ermäßigten Preis.

Ermäßigungen

Kleine Zeitung Kinodienstag: Großes Kino zum kleinen Preis

Dauervorteil
In Kooperation mit:
Cineplexxcineplexx.at
Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein jeden Dienstag Kinokarten zum ermäßigten Preis von nur 6,50 Euro. Exklusiv in allen Cineplexx- und Constantin-Film-Kinos in der Steiermark und Kärnten.

Hier finden Sie den Gutschein zum Selbstausdrucken

Oder Sie lösen den Gutschein direkt über Ihr Smartphone ein:

Klicken Sie auf nachfolgenden Button und Sie gelangen direkt zum Gutschein. Klicken Sie erst auf "Jetzt einlösen" wenn Sie sich an der Kassa befinden und die Ermäßigung nutzen möchten.

Pro Club-Karte max. zwei ermäßigte Karten erhältlich.

Gültig in folgenden Kinos: Cineplexx Graz, Annenhof Kino, Geidorf Kunstkino, Cineplexx Leoben, Cineplexx Weiz, Cineplexx Villach, Stadtkino Villach, Cineplexx Spittal

*Gültig bis 31.12.2026, Feiertag und Aktionstage ausgenommen. Nur gültig für reguläre Vorstellungen, gilt nicht für Sondervorstellungen. Für Filme mit Überlänge, Digital Cinema 3D, Cinegold-Sitzplatzkategorien, Premium, Dolby Atmos, Imax und MX4D wird ein Zuschlag verrechnet. Kein Online-Kauf und keine Barablöse möglich.