Kleine Zeitung Kinodienstag: Großes Kino zum kleinen Preis

Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein jeden Dienstag Kinokarten zum ermäßigten Preis von nur 6,50 Euro. Exklusiv in allen Cineplexx- und Constantin-Film-Kinos in der Steiermark und Kärnten.

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Klicken Sie auf nachfolgenden Button und Sie gelangen direkt zum Gutschein. Klicken Sie erst auf "Jetzt einlösen" wenn Sie sich an der Kassa befinden und die Ermäßigung nutzen möchten. Pro Club-Karte max. zwei ermäßigte Karten erhältlich. Gültig in folgenden Kinos: Cineplexx Graz, Annenhof Kino, Geidorf Kunstkino, Cineplexx Leoben, Cineplexx Weiz, Cineplexx Villach, Stadtkino Villach, Cineplexx Spittal