20 % Ermäßigung auf Nenngelder beim Kleine Zeitung Graz Marathon

Kleine Zeitung Graz Marathon 2026

Erleben Sie das Laufsporthighlight des Herbstes: Der Kleine Zeitung Graz Marathon vom 09. bis 11. Oktober 2026 bietet für jede und jeden etwas – ob Anfänger:in oder Profi, jung oder alt! Lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre begeistern, wenn die Straßen von Graz wieder zu spannenden Laufstrecken werden.

Was erwartet Sie beim Graz Marathon 2026?

10 Bewerbe von 120 m bis zum klassischen 42 km-Marathon

von 120 m bis zum klassischen 42 km-Marathon Kinder- und Jugendläufe sowie der beliebte 5 km City Run

sowie der beliebte Der Graz Marathon als einer der 15 weltweit besten Marathons für Einsteiger

Eine Strecke, die an den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbeiführt

der Stadt vorbeiführt Unvergessliche Stimmung durch zahlreiche Hotspots mit Musik, Tanz u.v.m.

durch zahlreiche Hotspots mit Musik, Tanz u.v.m. Knapp 14.000 Teilnehmer:innen und tausende Zuschauer:innen

Ermäßigung

Unter Angabe der Kleine Zeitung Kundennummer erhalten Club-Mitglieder 20 % Rabatt auf das Nenngeld der Sonntagsbewerbe (Viertel-, Halbmarathon oder Kleine Zeitung Marathon). Wenn Sie eine Staffel anmelden, sparen Sie 5 % auf das Gesamtnenngeld.

Wichtiger Hinweis: Diese Ermäßigung ist nur einmal pro Kundennummer einlösbar.