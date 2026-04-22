Marathonläufer beim Graz Marathon (c) Pajman
Ermäßigungen
20 % Ermäßigung auf Nenngelder beim Kleine Zeitung Graz Marathon
Wann?
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Kleine Zeitung Graz Marathon 2026
Erleben Sie das Laufsporthighlight des Herbstes: Der Kleine Zeitung Graz Marathon vom 09. bis 11. Oktober 2026 bietet für jede und jeden etwas – ob Anfänger:in oder Profi, jung oder alt! Lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre begeistern, wenn die Straßen von Graz wieder zu spannenden Laufstrecken werden.
Was erwartet Sie beim Graz Marathon 2026?
- 10 Bewerbe von 120 m bis zum klassischen 42 km-Marathon
- Kinder- und Jugendläufe sowie der beliebte 5 km City Run
- Der Graz Marathon als einer der 15 weltweit besten Marathons für Einsteiger
- Eine Strecke, die an den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbeiführt
- Unvergessliche Stimmung durch zahlreiche Hotspots mit Musik, Tanz u.v.m.
- Knapp 14.000 Teilnehmer:innen und tausende Zuschauer:innen
Ermäßigung
Anmeldung unter grazmarathon.at
Unter Angabe der Kleine Zeitung Kundennummer erhalten Club-Mitglieder 20 % Rabatt auf das Nenngeld der Sonntagsbewerbe (Viertel-, Halbmarathon oder Kleine Zeitung Marathon). Wenn Sie eine Staffel anmelden, sparen Sie 5 % auf das Gesamtnenngeld.
Wichtiger Hinweis: Diese Ermäßigung ist nur einmal pro Kundennummer einlösbar.