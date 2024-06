Crostini mit Zucchini

Zutaten für vier Personen.

4 Scheiben Toskanabrot

30 dag Zucchini

8 Kirschparadeiser

1 Knoblauchzehe

frischer Thymian

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung.

Die Zucchini klein würfeln. Auf Küchenpapier legen und leicht salzen. Nach 20 Minuten trocken tupfen. 1 Knoblauchzehe fein hacken. Die Paradeiser in Spalten schneiden, dabei die Kerne entfernen. Etwas Olivenöl erhitzen. Knoblauch und Zucchini in die Pfanne geben und unter Wenden goldgelb braten. Paradeisspalten und einige Thymianblättchen dazugeben und gut durchschwenken. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Brotscheiben toasten oder in einer beschichteten Pfanne goldgelb rösten. Mit dem Zucchinigemüse belegen und sofort servieren. Wer will, kann auch noch etwas Prosciutto unter das Zucchinigemüse mengen. Den klein geschnittenen Schinken in wenig Olivenöl leicht anrösten, bevor die Zucchini in die Pfanne kommen. Eine andere Möglichkeit, wenn man noch Eierschwammerl in der Tiefkühltruhe hat: Eierschwammerl anrösten und unter die gebratenen Zucchini (ohne Paradeiser) mengen. 1 bis 2 EL Crème fraîche und gehackte Petersilie einrühren, würzen und auf den gerösteten Brotscheiben verteilen.