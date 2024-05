Rhabarberschaum.

Zutaten.

30 dag Rhabarber

3 Eiklar

Staubzucker

1 P. Vanillezucker

2 EL Himbeergelee

1/2 kg Erdbeeren

Zitronensaft

Zubereitung.

Den Rhabarber in kleine Stücke schneiden. Mit Vanillezucker, 2 EL Zitronensaft und Himbeergelee kochen lassen, bis die Flüssigkeit eingekocht ist. Pürieren und kalt stellen. Eiklar mit 15 dag Staubzucker über Dunst zu Schnee schlagen, vom Dampf nehmen und so lange weiterschlagen, bis der Schnee abgekühlt ist. Mit dem Rhabarberpüree vermengen. Kalt stellen. Erdbeeren in Scheiben schneiden und mit Zitronensaft und Staubzucker marinieren. Erdbeeren und Rhabarberschaum in vier Gläser anrichten.

Rhabarbercrumble.

Zutaten.

1/2 kg Rhabarber

9 dag Butter

15 dag Mehl

Zucker

1 TL Vanillepuddingpulver

Zubereitung.

Butter, 7 dag Zucker und Mehl zu Streuseln verarbeiten. Den Rhabarber in Stücke schneiden und mit Vanillepuddingpulver vermischen. 10 dag Zucker in einem Topf bei milder Hitze hellbraun karamellisieren. 1 dl Wasser dazugießen und zu Sirup kochen. Etwas abgekühlt in vier feuerfeste Förmchen träufeln. Den Rhabarber darauf verteilen. Die Streusel darüberstreuen. Bei 200 Grad 20 Minuten backen.