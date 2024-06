Zutaten

Zutaten für zwei Personen

Teig

250 g Vollkornweizenmehl

25 g Sauerteigansatz

3 g Salz

125 ml Wasser

Topping

Sauerrahm

Zwiebel

Tomaten

Zucchini

Karfiol

.....

Zubereitung

Am besten den Teig in der Früh vorbereiten und bis zum Abend stehen lassen.

Dann den Teig ausrollen, mit Sauerrahm und Toppings nach Belieben garnieren und ab in den Ofen bei 220 Grad für ca. 15-20 Minuten.

Ein perfektes „Clear-out-the fridge“ Essen, weil man für die Toppings jedes Gemüse verwenden kann, welches gerade aufgebraucht gehört.