Entfliehen Sie dem Alltag und verbringen Sie im September oder Oktober traumhafte Tage an der malerischen Costa Blanca. Genießen Sie die angenehmen Temperaturen und die Top-Lage Ihres Hotels in Calpe – direkt am Meer und nur etwa 300 Meter von der charmanten Altstadt entfernt. Die stilvolle Unterkunft bietet sämtliche Annehmlichkeiten. Genießen Sie die entspannte Atmosphäre und tolle Ausstattung. Für alle, die die Umgebung erkunden möchten, gibt es die Gelegenheit, an fakultativen Ausflügen teilzunehmen. Entdecken Sie zum Beispiel die pulsierende Metropole Valencia mit ihrer beeindruckenden Architektur und den wunderschönen Gärten. Oder erleben Sie die reiche Geschichte von Elche und Alicante und lassen Sie sich von der kulturellen Vielfalt und dem malerischen Ambiente verzaubern.

Das Angebot

Direktflug ab Klagenfurt nach Alicante

7 Nächte im 3*AR Roca Esmeralda, Basis HP

oder 7 Nächte im 4*sup. Grand Hotel Sol y Mar (nur für Erwachsene), Basis Frühstück oder HP

Transfer ab Graz nach Klagenfurt: 100 Euro

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 8.–15. 9. 2024 & 29.–5. 10. 2024

Preis pro Person im Doppelzimmer:

8.–15. 9. 2024 um 995 Euro pP (3*AR Roca Esmeralda, HP) oder um 1025 Euro pP (4*sup. Grand Hotel Sol y Mar, Frühstück)

29. 9.–5. 10. 2024 um 895 Euro pP (3*AR Roca Esmeralda, HP) oder um 949 Euro pP (4*sup. Grand Hotel Sol y Mar, Frühstück)

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

RETTER Sports:

Tel.: (0463) 59 55 00

6 x in Kärnten

Mail: hitreise@hitreise.at

Website: www.hitreise.at