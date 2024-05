Ankommen und aufatmen

Atmen Sie frische Bergluft, entspannen Sie in gemütlichem Ambiente und lassen Sie die herrliche Natur des Donnersbachwald in der Steiermark auf sich wirken.

Das familiär geführte Chaletdorf Bergdorf Riesner verwöhnt Sie direkt beim Lift der Riesneralm in elf Chalets und zwei Suiten mit exklusivem Service. Neben einem servierten Frühstück gibt es auf der Terrasse eine Grillmöglichkeit und in wenigen Gehminuten kann der Badeteich erreicht werden. Die Schladming Dachstein Sommercard ist mit all ihren vielen Leistungen inkludiert. Um die tolle Landschaft mit dem Fahrrad zu erkunden, gibt es einen Radverleih.

Das Angebot

Drei Nächte in der gebuchten Kategorie

Genuss-Frühstück im Chalet

Nachmittags Kaffee & Kuchen im Chalet

regelmäßige Zwischenreinigung

kostenloser Kugelgrill zum Verleih

inkl. Schladming-Dachstein Sommercard

Bergdorf Riesner

Donnersbachwald 236

8953 Donnersbachwald

Tel. 0676 447 6070

Mail: office@bergdorf-riesner.at

Web: www.landschuetzer.at