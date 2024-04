Urlaub machen, wo der Uhudler zu Hause ist

Sie möchten das Südburgenland in seiner Ursprünglichkeit erleben? Das geht am besten in einem der Wiener Kellerstöckl: charmante Ferienhäuser inmitten der idyllischen Weingärten, voller regionaltypischer Kultur und bodenständiger Schönheit. Freuen Sie sich auf sanfte Hügel, unendliche Weiten, malerische Weingärten und naturbelassene Genüsse mitten im Uhudlerviertel am malerischen Hochkogel in Eltendorf. Sie werden hervorragend bewirtet und können die atemberaubende Aussicht genießen. Der ideale Ort, um sich weitab von Massentourismus vom Alltagsstress zu erholen. Eingebettet in die malerischen Weingärten im idyllischen Südburgenland bieten zwei gemütliche Kellerstöckln eine ganz besondere Atmosphäre zum Genießen.

Der 11er Kellerstöckl auf 120 m² erwartet Sie mit privatem Spa-Bereich mit Whirlpool und Infrarotkabine, Sonnenterrasse, voll ausgestatteter Küche und einem Kamin. Der 13er Kellerstöckl bietet auf 98 m² zwei Etagen mit großzügigem Wohn- und Essbereich und eigener Sonnenterrasse sowie eine voll ausgestattete Küche.

Das Angebot

2 Nächte im 11er oder 13er Kellerstöckl auf Basis Selbstversorger

inklusive Weinliebhaber-Paket (Verkostung der hauseigenen Weine im Weinkeller)

Burgenland Card für die Dauer des Aufenthaltes

Endreinigung & Tourismusabgabe.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

1. bis 31. Mai und 13. Oktober bis 22. Dezember 2024. Im 11er Kellerstöckl um 337 Euro und im 13er Kellerstöckl um 227 Euro für jeweils zwei Personen.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.)

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Wiener Kellerstöckl

Uhudlerviertel 119

7562 Eltendorf

Tel. 0664/306 99 06



Mail: office@wiener.family

Website: www.wiener.family

