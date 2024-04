Radfahren & Wellness am Ossiacher See

Radfahrer aufgepasst: Das Hotel Sonnenhügel ist der ideale Ausgangspunkt für Ihren Rad- und Wellnessurlaub in Kärnten. Das direkt an der Sonnenseite des Ossiacher Sees im malerischen Ort Sattendorf gelegene Hotel liegt in unmittelbarer Nähe des Radwegs. Im Hotel steht Ihnen eine gesicherte Radgarage mit Lademöglichkeit, aber auch ein hoteleigener Radverleih zur Verfügung.

Die traumhafte Lage macht das Hotel überdies zum idealen Ausgangspunkt für Wanderungen auf der Gerlitzen Alpe mit einem herrlichen Rundblick auf die Mittelkärntner Seenlandschaft. Für Wellness- und Badeliebhaber bietet das Hotel eine Saunalandschaft mit Panoramaterrasse, solarbeheiztem Pool sowie ein hoteleigenes Strandbad.

Das Angebot

3 Nächte im Familienappartement mit Balkon oder Familienzimmer mit Halbpension+

Nutzung des Wellnessbereichs mit diversen Saunen, Relaxroom, Ruheoasen

Fahrräder für zwei Tage (nach Verfügbarkeit)

Erlebniscard der Region

nach Verfügbarkeit jeweils ein kostenloser Eintritt in die Kärnten Therme und in das Thermal-Urquellenbecken & Tepidarium Warmbad Villach (nur Sa. & So.)

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

26. April bis 7. Juni und 6. bis 31. Oktober 2024 um 428 Euro jeweils für zwei Personen.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.)

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Sonnenhügel

Dorfstraße 12

9520 Sattendorf

Tel. (04872) 52205



Mail: hotel@sonnenhuegel.com

Website: www.sonnenhuegel.com

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.