Entspannte Auszeit im Hotel TraumVogel

Purer Genuss und Erholung erwarten Sie im Hotel TraumVogel, nur einen Katzensprung von der Therme Bad Loipersdorf entfernt. Perfekt, um die Füße hochzulegen und sich bei einem guten Buch zu entspannen. Erleben Sie erholsame Nächte in den traumhaft gemütlichen Betten und freuen Sie sich auf ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, das alle Stückerl spielt. Am Abend genießen Sie ein exquisites Vier-Gang-Menü, das Ihren Gaumen verwöhnen wird. Für diejenigen, die sich gerne aktiv betätigen, steht der Fitnessraum „Kraftzeit“ bereit. Mit einem atemberaubenden Panoramablick, der Sie zu Höchstleistungen motiviert. Auch der großzügige Wellnessbereich lässt keine Wünsche offen. Entspannen Sie sich im Dampfbad, der finnischen Sauna, dem Saunarium oder in der Infrarotkabine. Erfrischung bietet der Whirlpool und im Sommer ein Außenpool.

Das Angebot

2 Nächte im Doppelzimmer „Tagträumer“ inkl .Begrüßungscocktail

Power-Frühstück bis 11 Uhr

4-Gang-Menü am ersten Tag

Wellnessbereich

Weinverkostung beim Weingut Thaller

Late Check out (nach Verfügbarkeit)

Reisezeitraum & Preise:

1. Mai bis 10. Juni sowie 1. Oktober bis 15. Dezember 2024 um 266 Euro (So-Mi) bzw. 286 Euro (Do-Sa) für zwei Personen.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer:

Hotel TraumVogel

Grieselstein 99

8380 Jennersdorf

Tel. (03329) 45 288 0

Mail: reservierung@traumvogel.at

Website: www.traumvogel.at