Eine Woche, 177 Ausflugsziele & 1000 Steiermark-Cards

Ab Juli 2024 können Gäste und Einheimische die Steiermark besonders intensiv erleben: mit der neuen 7-Tageskarte der Steiermark-Card für Erwachsene und Senioren um 70 Euro.

7-Tages-Kinderkarte ist nicht käuflich erwerblich und wird nur hier an Kleine Zeitung Clubmitglieder verlost!



Mit dieser bekommt man Zugang zu 177 faszinierenden Ausflugszielen und 24 Bonuspartner:innen in den 11 Regionen – und das eine ganze Woche lang!



Als Alternative zur bekannten Saisonkarte setzt die Steiermark-Card neue Maßstäbe für nachhaltigen Tourismus in den Regionen und bietet sieben Tage voller unvergesslicher Erlebnisse – speziell für jene, die nur begrenzt Zeit haben, diese aber ganz intensiv nutzen möchten. Was unter anderem inkludiert ist: Aktion am Rittisberg, Adrenalinkitzel im Hochseilgarten, genussvolle Stunden im Weinkeller und Entspannung in SPA und Therme.



Die persönliche Eintrittskarte für die Steiermark: Die Steiermark-Card gilt noch bis 31. Oktober und ermöglicht freien Eintritt zu diversen Ausflugszielen. Einige der Ausflugsziele öffnen ihre Türen nur einmalig, viele andere können während der Saison unbegrenzt besucht werden. Die Steiermark-Card bietet sowohl Familien als auch Paaren, Senioren oder Singles ein umfangreiches Freizeitangebot in der Steiermark und zum Teil auch in Niederösterreich sowie im Burgenland.

Nützt ein Erwachsener den freien Eintritt an jedem möglichen Ausflugsziel nur einmal, so liegt der Gegenwert bei 1900 Euro – die 30% Ermäßigung bei den 24 Bonuspartnern noch nicht mit berechnet.

Teilnahmeschluss: 30. Juli 2024