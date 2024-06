Urlaubsglück für zwei gewinnen

Was gibt es Besseres als Urlaub? Ein Urlaub, für den man nichts bezahlen muss! Genau diesen können Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung jetzt gewinnen. Denn im Rahmen unseres großen 20-Jahre-Club-Jubiläums verlosen wir insgesamt 30 Kurzurlaube für zwei Personen in sechs unserer Partnerhotels. Ob Sie von einem Urlaub mit Bewegung in freier Natur träumen oder sich in einer Wellnessoase mit Sauna und Massagen entspannen möchten: Wir haben für jeden Geschmack das richtige Angebot.

Tipp: Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten, finden Sie bestimmt bei unseren 2für1-Urlaubsangeboten oder unseren exklusiven Leserreisen Ihren passenden Urlaub!

Teilnahmeschluss: 8. Juli 2024