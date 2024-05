Italienischer Konzertsommer

Erleben Sie mit Azalea unvergessliche Konzerthighlights in Italien! Am 23. Juni wird Zucchero, der weltweit bekannteste italienische Bluesmusiker, im Bluenergy Stadium in Udine mit seiner „Overdose d‘Amore World Tour“ auftreten. Freuen Sie sich auf ein mitreißendes Konzert, bei dem Zucchero und seine Band all ihre großen Hits präsentieren werden.

Loreena McKennitt, kanadische Sängerin und Ikone der keltischen Musik, wird am 4. Juli im Castello di Udine das Publikum mit ihrer faszinierenden Performance begeistern. Weiter geht es am 25. Juli in Palmanova, wo der großartige Umberto Tozzi auf der Piazza Grande seine Abschiedstournee „L’ultima notte rosa The Final Tour“ zelebriert.

Am 31. Juli erleben Sie dann live das Trio von „Il Volo“ in Palmanova und am 1. August findet das Majano Festival statt, wo der Schauspieler und Oscarpreisträger Russell Crowe mit seiner Band The Gentlemen Barbers auftreten wird – eine einzigartige Gelegenheit, den vielseitigen Künstler live zu erleben.

Weitere Informationen zu den Konzerten inkl. Kartenbestellung finden Sie hier.