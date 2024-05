Trennung für Feiglinge

Paul und Sophie sind ein Paar und erst kürzlich in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie sind glücklich. Denkt sie. Er sieht das völlig anders. Und will sich konsequenterweise von ihr trennen. Leider fehlt es Paul an Mut, mit seiner bezaubernden Freundin Schluss zu machen. Deshalb sucht er Hilfe bei seinem besten Freund Martin. Der Plan: Er soll bei den beiden einziehen und sich so lange daneben benehmen, bis Sophie fordert: „Entweder geht er oder ich.“ Doch wie es im Leben so ist: Manchmal kommt es anders, als man denkt. Völlig anders .... Viel Komik und Überraschungen rund um eine besondere Dreierkonstellation.

Inszenierung: Robert Persché

Ausstattung: Elke Steffen-Kühnl

Es spielen: Michaela Haselbacher-Berner, Birgit Spuller, Urs Harnik und Stefan Moser.

Teilnahmeschluss: 22. Mai 2024