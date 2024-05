Bester Sound, bestes Licht und fantastische Liveacts – das sind die Zutaten der Reihe KLUB ROYAL im Grazer Dom im Berg: Am 23. Mai greifen BartolomeyBittmann in die Saiten von Violoncello, Violine und Mandola. Sie liefern Grooves und Rock-Riffs in Klassik-Crossover-Grandezza. Am 16. Juni präsentieren Marina & The Kats mit elektrisierendem Swing ihr neues Album „Friendly Fire“. Der Wow-Effekt: Gleich drei der vier Bandmitglieder – inklusive Frontfrau – teilen sich das Drumset und spielen Schlagzeug. Die Pflicht mit Kür für alle Weihnachtsbengerln: Am 11. Dezember bittet Thomas Gansch zur Weihnachts-Schlagertherapie. Im Quartett holt der Star-Trompeter sein Publikum augenzwinkernd in die heile Welt des 1950er- und 1960er-Schlagers.

