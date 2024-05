Operngenuss in malerischer Kulisse

Friaul-Julisch Venetien ist bekannt und beliebt für seine reichhaltige Geschichte und Kultur. Gemeinsam mit RETTER Reisen verlosen wir im Rahmen unseres 20-Jahre-Club-Jubiläums eine unvergessliche dreitägige Bus-Reise in diese vielfältige Region Italiens. Erleben Sie auf dieser Reise das lebhafte und charmante Udine, wo sich auch Ihr zentrales Viersternehotel Hotel Ambassador Palace befindet. Sie haben ausreichend Zeit, die beeindruckende venezianische Architektur der Stadt zu erkunden und die prächtigen Werke des venezianischen Malers Tiepolo im Palazzo Patriarcale zu bewundern. Feinschmecker sollten sich die einzigartige friulanische Küche auf keinen Fall entgehen lassen – mit einem genussvollen Aperitif auf der Piazza Mateotti als krönenden Abschluss. Ein musikalischer Höchstgenuss erwartet Sie mit dem Besuch des Castello di Spessa. Erleben Sie unter freiem Himmel eine Aufführung von Puccinis Oper „Le Villi“ und lassen Sie sich vom eindrucksvollen, historischen Ambiente begeistern. Das Castello di Spessa befindet sich im zauberhaften Gebiet des Collio und ist von einem herrlichen Park mit altem Baumbestand sowie einer ausgedehnten Hügellandschaft mit seinen Weingärten umgeben. Bereits Casanova, der 1772 für mehrere Wochen Gast war, und Lorenzo da Ponte, Librettist von Mozart, Gast von September 1779 bis Dezember 1780, schätzten die Raffinesse und das Flair des Schlosses. Weitere Highlights sind ein Besuch des Klosters Santa Maria in Valle, ein bedeutendes Beispiel lombardischer Architektur, und des Langobardischen Tempels, der Einblick in die historische Bedeutung der Region bietet. Und natürlich darf auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz kommen! Freuen Sie sich auf einen Besuch in einem typischen Agroturismo, wo Sie lokale Köstlichkeiten probieren und eine Weinverkostung genießen können.

