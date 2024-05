Kostbarer Krempel — Gesammelte Geschichte(n)

Sammeln heißt erinnern, erinnern an eine vergangene Zeit. Einst einfache Gegenstände des Alltags erzählen nun als Museumsobjekte mit all ihren Gebrauchsspuren Geschichte(n) über das Leben, die Arbeit, gesellschaftliche Wertvorstellungen, Handwerksfertigkeiten, Wohnsituationen, technische Weiterentwicklungen etc. früherer Generationen. In der am 26. Mai startenden Jahresausstellung des Österreichischen Freilichtmuseums Stübing werden diese gewöhnlichen, unscheinbaren und obsolet gewordenen Objekte ins Zentrum gerückt und so zu rar gewordenen musealen Kostbarkeiten.

Die exklusive Führung „Tafelbett und Hausfrauentraum“ ist eine wahre Schatzsuche auf den Spuren unserer Vorfahren. Lernen Sie besondere Objekte kennen und hören Sie vergessene Geschichten zu den historischen Originalbauten im malerischen Museumstal. Bei dieser spannenden und humorvollen Führung wird das Geheimnis des „Hausfrauentraums“ gelüftet.

Teilnahmeschluss: 18. Juni 2024