Im Buch „Ideen, die geh´ n“ verraten 93 Persönlichkeiten ihre Ideen für Österreich. Grüne Pension statt Altersarmut? Seilbahnen als Entlastung des Stadtverkehrs? Eine neue Migrationspolitik? Ein Bildungsscheck für jedes Kind? In Analogie zum Turnunterricht, der Wert auf körperliche Fitness legt, das Fach „Kreativität“ als Training des Erfindungs- und Gestaltungsreichtums einführen, wie der Dirigent Franz Welser-Möst anregt? Einige von vielen Ideen, die in diesem Buch gesammelt sind.



Der Soziologe Kenan Dogan Güngör verrät seine Ideen über „New Big Deal für zusammenhaltsstärkende Integrationspolitik“, Wifo-Chef Gabriel Felbermayr Ideen für „Interregionale Kooperation gegen Fachkräftemangel“, AMS-Vorstand Johannes Kopf Ideen zum Thema „Streiten wir im Wirtshaus, steuern wir über die Schulen“, Alt-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel rät abseits des täglichen politischen Hick-Hack zu einer jährlichen „Ideenbörse“, der Literat Marc Elsberg überlegt in seinem Beitrag „Einatmen.Ausatmen“ eine ganze einfache Idee, die jedes Mal umgesetzt werden sollte, wenn jemand in der politischen Diskussion etwas sagt, das Ihnen nicht passt: „Tieeef einatmen, laaangsam ausatmen“!

