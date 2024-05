Abenteuerspaß im Urwald am Ossiacher See

Für alle, die Lust auf Abenteuer haben, bietet der Familywald am Ufer des Ossiacher Sees auf mehr als 30.000 Quadratmeter alles, was das Herz begehrt. Der Naturfreizeitpark im Buchenurwald ist ein einzigartiges Ausflugsziel für die ganze Familie. Einzigartig in ganz Mitteleuropa sind die Treenets: Die Netze in den Baumkronen machen auf rund 1000 Quadratmetern ein sicheres Abenteuer in luftiger Höhe möglich. Auf den Netzen kann man klettern und spazieren und sie sind über vier spektakuläre Rutschen miteinander verbunden. Ein für jedes Alter geeigneter sanfter Flug durch den Wald mit der österreichweit ersten Waldachterbahn „Fly-Line“ ist eines der Highlights in Kärnten und macht den Familienausflug sowohl mit Kleinkindern als auch Jugendlichen zu einer garantiert unvergesslichen Besonderheit Ein Baumwipfelpfad, der wunderschöne Ausblicke ermöglicht, rundet das Abenteuer ab.. Nähere Informationen auf www.familywald.at

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten mit ausgefülltem Gutschein 30% Ermäßigung auf „Alles Tickets“ für Erwachsene und Kinder.

Gültig von: 1. Juni - 16. Juni 2024

Wo: Familywald am Ossiacher See

Achtung: max 2 Erwachsenen- und 2 Kindertickets. Keine Barablöse.

Den Gutschein finden Sie am 28. Mai 2024 zum Ausschneiden in Ihrer Kleinen Zeitung oder nachstehend zum Selbstausdruck.