Ein Sympathisant der Marke Skoda. So schloss Walter Röhrl auch schnell den Karoq ins Herz © OLIVER WOLF

ich habe mich an dieser Stelle schon des Öfteren als Skoda-Fan geoutet. Wie sich die verstaubte und Not leidende tschechische Marke unter dem Dach von Volkswagen entwickelt hat, begeistert mich. Längst ist Skoda zu einer ertragreichen Perle im Konzern gereift, sorgt gleichzeitig aber auch regelmäßig für Schluckauf in Wolfsburg, weil man in hauseigenen Revieren wildert. Und zwar durchaus erfolgreich.