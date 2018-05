Facebook

Der Suzuki Ignis © OLIVER WOLF

Er ist eindeutig der Sympathieträger unter den Dauertestern in unserem Fuhrpark. Wer auch immer eine Runde mit dem Suzuki Ignis gedreht hat, kehrt freudig überrascht zurück. Ja, es ist tatsächlich erstaunlich, wie viel Auto sich auf 3,7 Meter Länge verdichten lässt.

Und nach einem halben Jahr in unserer Obhut können wir vermelden: Es fehlt uns an nichts. An gar nichts. Das Micro-SUV ist eine kompetente Antworten auf die Frage, wie viel - oder vielmehr wie wenig - Auto der Mensch braucht.

Modellvorstellung: Suzuki Ignis Der Suzuki Ignis positioniert sich jetzt als schicker Mini-Crossover am unteren Ende der SUV-Skala. Und das Design sitzt: Reduziert, aber cool zeigt der Ignis Ecken und Kanten und zitiert frech seine Offroad-Kollegen wie den kultigen Jimny. SUZUKI Und: Obwohl er nur 3,6 Meter kurz ist, verspricht der Fünfsitzer genügend Platz und Kopffreiheit für seine Passagiere. Der Kofferraum hat eine Kapazität von 267 Litern (227 beim Allrad-Modell). Dank der verschiebbaren Rücksitzbank und der umklappbaren Rücksitzlehnen kann noch mehr Gepäck untergebracht werden. SUZUKI Die Kabine verfügt über mehrere komfortable Möglichkeiten, Dinge zu verstauen. Neben dem zweigeteilten Handschuhfach gibt es Flaschenhalter in der Mittelkonsole und den hinteren Konsolen sowie in den vorderen und hinteren Türen. SUZUKI Mit einer Bodenfreiheit von 180 mm nimmt es der Ignis auch mit unebenen Fahrbahnen auf. Zugleich besitzt er dadurch eine erhöhte Sitzposition, die für eine besonders gute Rundumsicht sorgt und das Ein-und Aussteigen erleichtert. SUZUKI Auch im Innenraum ist den Japanern der Schmäh nicht ausgegangen: Die Instrumententafel mit ihren geschwungenen horizontalen Linien verwendet Materialien mit reicher Textur, und das so entstehende Design vermittelt eine großzügige Breite und Geräumigkeit. Die Akzentfarben Orange und Metallic-Titan betonen das fröhliche Image. SUZUKI Das Audiosystem verfügt über ein Touchdisplay und koppelt das Smartphone vie Android Auto oder Apple CarPlay. MirrorLink lässt verschiedene Applikationen des Smartphones auf dem Touchscreen des Autos erscheinen und erlaubt so den direkten Zugriff auf Smartphone-Anwendungen. Das System ist zudem ausgestattet mit einem Radio, einer Rückfahrkamera sowie einer Navigationsfunktion. SUZUKI Der neue Ignis bietet elf verschiedene Farbmuster, darunter drei neue Karosseriefarben und mehrere Two-Tone-Kombinationen. Dank der zwei Akzentfarben für den Innenraum, die zur Karosseriefarbe passen, kann sich jeder Fahrer seinen Ignis so wählen, wie er seinem Geschmack entspricht. SUZUKI Technisch steht er auf einer neuen, gewichtsreduzierten Plattform von Suzuki, wird mit Front- oder Allradantrieb und einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner zu haben sein. Auch eine Hybid-Version wird es geben: Das kompakte und leichte SHVS-System (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) sorgt mit seinem integrierten Startergenerator für bessere Kraftstoffeffizienz, die nicht zu Lasten der Leistung geht. SUZUKI Und nun zur Spezialität des Hauses: dem Allrad. Wenn das System Allgrip merkt, dass die Vorderräder auf der Straße an Traktion verlieren, verteilt es das Antriebsmoment automatisch auf die Vorder-und Hinterräder. SUZUKI Und selbst so ein winziges Auto hat heutzutage natürlich Assistenzsysteme an Bord: Zwei Stereokameras überwachen den Abstand zwischen dem Fahrzeug und anderen Objekten und erkennen sogar dessen Form. Sie bilden die Grundlage für drei Sicherheitsfunktionen: Dual Camera Brake Support mit Notbremsfunktion, Spurhaltewarnsystem und Müdigkeitserkennung. SUZUKI 1/10

Das Cockpit ist freundlich und man kennt sich auf Anhieb aus. Der große zentrale Touchscreen fungiert als Schaltzentrale des Infotainmentsystems, das alle Stückln spielt. Navi, Sitzheizung, USB-Stecker - alles da. Ein bissl höher einsteigen inklusive, gibt es locker Platz für vier Ausgewachsene und es kamen noch keine missmutigen Zwischenrufe von der Rücksitzbank. Auch kein Einkauf war dem Ignis bisher zu groß, nicht einmal ein ausgewachsenes Rennrad hat ihn platztechnisch an seine Grenzen gebracht. Der Kofferraum fasst 204 Liter, aus denen dank der verschiebbaren Rücksitzbank und der umklappbaren Lehnen bei Bedarf bis zu 1086 Liter wird.

Suzuki Ignis 1,2 Allgrip Preise. 18.990 Euro.

Motor. Vierzylinder-Benziner, 1242 ccm, 90 PS, 120 Newtonmeter Drehmoment, 4,7 l/100 km, 106 g CO 2 /km.

Fahrleistungen. 0-100 km/h in 11,5 Sekunden, 165 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Maße. 3700/1660/1595 mm L/B/H, 204-1086 l Laderaum, 915 kg Leergewicht.

Den fröhlichen Saugbenziner kann man einfach nur mögen. Er dreht emsig und macht das Beste aus seinen 90 PS, weil ihm der Elektromotor des Mild-Hybrid-Systems in dem Drehzahlbereich unter die Arme greift, in dem ihm die Puste ausgeht. Die 5,5 Liter Verbrauch gehen in Ordnung, weil wir mit dem Ignis primär in der Stadt ausrücken - obwohl er auch über Land bestens mithalten kann. Selbst auf der Autobahn vermittelt er nicht das Gefühl, in der Zwergenliga zu spielen. Und: Der Allrad hat sich im Winter jede noch so verschneite Bergstraße hinaufgegraben.

PLUS & MINUS + Clever. Der Ignis komprimiert ein ausgewachsenes Auto auf 3,7 Meter Länge. Allrad ist sich da noch ausgegangen.

+ Handlich. Ignis-Fahrer kennen keine Parkplatznot.

+ Smart. Der fröhliche Saug- benziner dreht wie eine Orgel und lässt sich dank Unterstützung eines Elektromotors mit 5,5 Litern bewegen. - Eigen. Das Rückstellverhalten der Lenkung ist gewöhnungs- bedürftig. Aber der Ignis ist ziemlich wendig.

- Hart. Die vorderen Sitze werden für Großgewachsene auf Langstrecken zur Strafbank.

Eh klar: In der Stadt ist das kleine Kastl König. Wo man noch überall durchschlüpfen kann. Wie viele Lücken plötzlich zu ausgewachsenen Parkplätzen werden. Wo man überall wenden kann. Erstaunlich - und es macht erstaunlich viel Spaß.

