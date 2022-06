Peugeot 408: Eine Zahlenkombination, die die Franzosen in unseren Breiten noch nie vergeben haben. Wohl aber in China, Südamerika und den GUS-Staaten, also den verschiedenen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Und wie es auf diesen Märkten ungebrochen beliebt ist, bezeichnet sie eine kleine Stufenhecklimousine.

Ganz anders in Europa, wo die Beliebtheit des Kofferraumbürzels sukzessive schwindet - das SUV ist das Format der Zeit. Weshalb der neue Peugeot 408 folgerichtig auch eines ist. Ein SUV-Coupé, um genau zu sein. Wie sich aus der Nomenklatur ableiten lässt, parkt es sich mit einer Länge von 4,69 Metern (Breite 2,6 m; Höhe 1,48 m) zwischen den kompakten 308 (4367 m Länge) und die Mittelklasselimousine 508 (4750 m Länge). Der Radstand streckt sich auf eine Länge von 2,79 Metern. Der Kofferraum fasst 536 bis 1611 Liter.

Unter der Haube

Zwei Ausbaustufen von Plug-in-Hybriden mit einer Systemleistung von 180 PS und 225 PS werden aus dem Peugeot 308 übernommen. Beide haben eine Acht-Gang-Automatik, Frontantrieb, mehr als 60 Kilometer rein elektrische Reichweite und einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Leistung von 102 kW an Bord.

Zudem umfasst die Motorenpalette auch einen 1,2-Liter-Turbobenziner mit 130 PS. Da der Peugeot 308 2023 aus reine Elektro-Version auf den Markt kommt und sich mit dem 408 die Plattform teilt, wird auch das SUV-Coupé an die Steckdose gehen.