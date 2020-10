Dacia hat das Tuch von seinem ersten Elektroauto gezogen, das um weniger als 15.000 Euro an die Steckdose gehen soll.

Der neue Dacia Spring Electric © DACIA

Dacia bringt 2021 sein erstes Elektroauto auf den Markt. Und wie man es von Renaults Diskont-Tochter gewohnt ist, zu einem Kampfpreis: Von weniger als 15.000 Euro für das SUV namens Spring Electric ist die Rede. Da wird wohl noch die Miete für die Batterie dazukommen – aber dennoch eine Ansage.

Wie sich das um diesen Preis ausgeht, ist schnell erklärt: Renault hat 2019 vorerst nur für den chinesischen Markt ein kleines und günstiges Elektro-SUV namens K-ZE auf den Markt gebracht. Und das wird unter dem Dacia-Logo in Europa reüssieren.

Hier die wichtigsten Koordinaten: Der Crossover misst in der Länge 3,73 Meter, in der Breite 1,62 und in der Höhe 1,49 Meter – davon entfallen 150 Millimeter auf die erhöhte Bodenfreiheit. Dank des Radstands von 2,42 Metern hat der Spring Platz für vier Personen und 300 Liter Gepäck. Bei umgeklappter Rücklehne sogar 600 Liter.

Im Innenraum prangt optional 7-Zoll-Display Foto © DACIA

Was die Leistung angeht, so spult der Elektromotor maximale 33 kW (44 PS) und 125 Newtonmeter Drehmoment ab, mit denen man im anvisierten städtischen Umfeld sein Auslangen finden wird. Die Lithium-Ionen-Batterie hat eine Kapazität von 26,8 kWh und soll dem Fronttriebler nach dem WLTP-Testzyklus einen Aktionsradius von 225 Kilometern bescheren.

Das Maximum herausholen kann im Eco-Modus, in dem die Leistung auf 23 KW und die Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h (sonst maximal 125) gedrosselt werden. Laden kann man den Diskont-Stromer sowohl per Schuko-Ladung an der haushaltsüblichen Steck­dose, eine Wallbox oder optional über eine Gleichstrom-Ladestation. Hinter dem mittig platzierten Markenlogo im „Kühlergrill“ verbirgt sich der Stromanschluss.

Der Kofferraum fasst 300 Liter Foto © DACIA

Im Cockpit hat der Fahrer mit dem 3,5-Zoll-Display zwischen den beiden Rundinstrumenten alle wichtigen Fahrinformationen immer im Blick. Das optionale, Multimediasystem mit 7-Zoll-Bildschirm bietet Navigation, DAB-Radio, Bluetooth-Funktion sowie einen USB-Anschluss und ist darüber hinaus mit Google Play und Apple Carplay kompatibel. Anstelle des Schalthebels übernimmt ein Drehrad mit den drei Positionen D (drive), N (neutral) und R (return) die Fahrfunktionen.