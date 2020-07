Facebook

Der aufgefrischte VW Tiguan als Plug-in-Hybrid © VOLKSWAGEN

Es ist nicht weniger als das erfolgreichste SUV Europas, dem VW eine Modellpflege angedeihen lässt. Die Rede ist natürlich vom Tiguan, dem gefragtesten Produkt des gesamten Volkswagen-Konzerns.

Und zu dessen Motorenportfolio zählt ab 2021 auch ein Plug-in-Hybrid: Dafür hat sich der Tiguan den Antriebstrang des Golf GTE einverleibt: Der 1,5-Liter-Turbobenziner und der Elektromotor spulen gemeinschaftlich 245 PS ab, während der rein elektrische Aktionsradius bei mehr als 50 Kilometern liegen soll. Bis zu 130 km/h gehen sich mit dem Saft der Batterien aus – dann schaltet sich der Verbrennungsmotor ein.

Neu in der ansonsten bestehen bleibenden Motorenpalette ist der 1,5-Liter-Benziner namens eTSI, seines Zeichens ein Mildhybrid, der unter anderem mit abgeschaltetem Motor segeln kann.

Aber 2021 wird es für das Bestseller-SUV gleich in doppelter Hinsicht spannend, denn der Tiguan wird erstmals als sportliche R-Version von der Leine gelassen: Sie rollt mit einem 2-Liter-Turbobenziner mit 320 PS, siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe und Allrad an die Startlinie.

Letzterer ist neu und verteilt die Kraft zwischen der Vorder- und Hinterachse sowie dem linken und rechten Hinterrad. Zum Sportpaket gehören eigenständige Stoßfänger an Front und Heck, ein um 10 Millimeter abgesenktes Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern, abschaltbares ESC, 21-Zöller und eine vierflutige Abgasanlage.

Optisch rücken die Wolfsburger ihren Bestseller, der 2019 im Durchschnitt alle 35 Sekunden vom Band in einem der Werke auf drei Kontinenten rollte, näher an die jüngst präsentierte Neuauflage des VW Golf mit seinen flacheren Scheinwerfern und dem neuen Markenlogo. Die Motorhaube baut höher, der neue Kühlergrill samt LED-Scheinwerfern breiter.

Im Innenraum bekommen wir digitale Armaturen und neue Infotainment-Systeme zu sehen, die einen großen Umfang an neuen Stückln spielen. Und ein Touch-Modul, über das man die Klimafunktionen, die Sitz-, Heck- und Frontscheibenheizung steuert.

Der elektronische Helfer namens „Travel Assist“ kann nun bis 210 km/h das Lenken, Bremsen und Beschleunigen des neuen Tiguan übernehmen, wobei der Fahrer natürlich die Hände nur für wenige Sekunden vom Lenkrad nehmen darf. Das registriert die Elektronik des Tiguan über kapazitive Flächen im Lenkrad.