Der Škoda Scala in der Ausstattung Monte Carlo © SKODA

Sie ist eine Hommage an die erfolgreiche Rallye-Historie von Škoda, die Ausstattungslinie Monte Carlo. Und die gibt es jetzt auch für alle Motorisierungen des Kompakten Scala.

Zahlreiche schwarze Elemente verleihen ihm einen sportlichen Touch: Der Rahmen des markanten Grills zwischen den Voll-LED-Scheinwerfern ist genauso in der Farbe ausgeführt wie Teile der überarbeiteten Frontschürze und der Schriftzug auf der Heckklappe.

Die Seitenansicht prägen schwarze 17-Zoll- oder optional 18-Zoll-Leichtmetallräder sowie schwarze Außenspiegelkappen und Seitenschweller. Serienmäßig sind getönte Seitenscheiben sowie das Panoramadach und die verlängerte Heckscheibe inklusive eines schwarzen Dachspoilers an Bord. Ein schwarzer Heckdiffusor sowie Voll-LED-Heckleuchten runden den Look außen ab.

Foto © SKODA

Im Innenraum werden höhenverstellbar Sportsitze mit integrierten Kopfstützen geboten, auch die Dekorleisten und die Instrumenteneinheit sind speziell gestaltet. Das Multifunktions-Sportlenkrad ist mit perforiertem Leder bezogen, das ebenso wie das an Schaltknauf und Handbremshebel rote Ziernähte trägt.

Auch die LED-Ambientebeleuchtung erstrahlt in Rot und illuminiert die Mittelkonsole, den Fußraum, die Ablagefächer in den Türen und die Türgriffe. Die Lüftungsdüsen in der Instrumententafel glänzen in Chromoptik, der Dachhimmel in – dreimal dürfen Sie raten – schwarz.