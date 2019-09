Facebook

Hyundais Elektroautostudie gibt das Design der Zukunft vor © HYUNDAI

Elektro, Hybrid, Wasserstoff – Hyundai hat inzwischen das volle Alternativprogramm in der Palette. Da wären zum Beispiel die frisch aufgemöbelten Drillinge Ioniq, die man als Hybrid-, Plug-in-Hybrid oder vollelektrisch odern kann. Oder das kompakte SUV Kona, das als Stromer oder Hybrid antritt. Und natürlich das große SUV Nexo mit Brennstoffzellenantrieb.

Aber die Koreaner denken gar nicht daran, sich auf den Lorbeeren auszuruhen: Auf dem Autosalon in Frankfurt haben sie ein Showcar namens „45“ enthüllt, das die Designrichtung der künftigen Elektromodelle vorgeben wird.

Showcar in Frankfurt: Hyundai 45 Concept

Und gleichzeitig ein Blick in den Rückspiegel ist: auf das Hyundai Pony Coupé Concept von 1974, um genau zu sein. Der Name des Concept Cars bezieht sich allerdings nicht nur auf das historische Vorbild, sondern ist auch aus dem Auto selbst herzuleiten, denn die Karosserie zeigt an Windschutz- und Heckscheibe 45-Grad-Winkel.

Statt einem Kühlergrill prangt eine Leiste aus kinetischen Würfel-Lampen an der Front. Leuchtdioden am unteren Ende der vorderen Türen zeigen den Stand der Akkuladung an, so dass der Fahrer schon vor dem Einsteigen weiß, wie weit er noch fahren kann. Selbstreinigende seitliche Kameras ersetzen die Rückspiegel.

Die Passagieren können das Infotainmentsystem mit einem Projektionsstrahl bedienen, weshalb der einzelne zentrale Touchscreen durch eine Reihe von Bildschirmen und direkt ins Armaturenbrett integrierte Funktionen ersetzt wurde.

Die Akkus liegen im komplett ebenen Boden, der mit einem hochflorigen Teppich ausgelegt ist. Die zwei vorderen und zwei hinteren Sitze drehen automatisch zu den Fahrgästen, sobald sie die Tür öffnen, damit man komfortabler ein- und austeigen kann. Die transparenten Türtaschen können Bücher oder Tablets aufnehmen.