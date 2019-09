Facebook

Cupras Studie für ein Elektro-SUV heißt Tavascan © CUPRA

Der Namensgeber ist ein idyllisch gelegenes Dorf in den Pyrenäen – aber optisch ist der Cupra Tavascan ganz schön laut. Mit dem Showcar zeigt Seats Schwestermarke ihre Vision eines vollelektrisch angetriebenen SUV-Coupés.

Bei der Frontpartie beschreiten die Spanier mutig ganz neue Wege: Um den Elektroantrieb auch äußerlich sichtbar zu machen, gibt es keinen klassischen Kühlergrill mehr. Für die Frischluftzufuhr der Batterie sorgen die schicken Schlitze. In den Radkästen finden 22 Zoll große Leichtmetallräder Platz. Am Heck sorgt der Diffusor für optimale Aerodynamik und einen kessen Look. Wie im Volkswagen-Konzern derzeit en vogue, überspannt das Rücklicht die gesamte Fahrzeugbreite.

Zwei Elektromotoren – jeweils einer an der Vorder- und an der Hinterachse – setzen den Viertürer unter Strom. Sie spulen bis zu 225 kW (306 PS) ab und schnepfen das SUV in weniger als 6,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Lithium-Ionen-Batterie mit 77 kWh sitzt im Unterboden und speichert genug Energie für eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern, gemessen nach den strengen Vorgaben des WLTP-Zyklus.

Beim Öffnen der Türen werden die Insassen mit weicher LED-Innenbeleuchtung, Elementen aus Leder, Carbon oder Alcantara empfangen. Das flügelförmige Armaturenbrett sorgt für ein großzügiges Raumgefühl. Der Fahrer erhält alle benötigten Informationen über ein volldigitales 12,3-Zoll-Display, das durch ein weiteres 13-Zoll-Infotainmentdisplay ergänzt wird.

Bei Bedarf passt sich die Innenausstattung des Konzeptfahrzeugs sogar an: So kann sich der größere Bildschirm zum Beifahrer drehen. In die Schalensitze sind Lautsprecher und Smartphone-Anschlüsse integriert.