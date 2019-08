Facebook

Sei gegrüßt: Der Jeep Gladiator startet in Europa im zweiten Halbjahr 2020 © JEEP

Neulich in den Dolomiten. Wo sonst die Alpen glühen, taten dies beim Camp Jeep im italienischen San Martino di Castrozza die Zündkerzen der 700 Offroader, die mehr als 1500 Fans zum Markentreffen mitbrachten. Dafür sattelten sie ihre Jeeps in ganz Europa, in Afrika und sogar in Japan. Alle Modelle aus der fast 80 Jahre währenden Geschichte waren willkommen, vom urigen Willys bis zum aktuellen Wrangler.