Es ist ein kleiner Meilenstein für die Schweden: Anfang 2020 kommt auch das kompakte SUV XC40 als Plug-in-Hybrid zu den Händlern, womit Volvo seine ganzen sieben Modelle mit der Technologie ausgestattet hat. Der Antrieb namens T5 Twin Engine besteht aus einem 180 PS starken 1,5-Liter-Turbobenziner mit drei Zylindern sowie einem 82 PS (60 kW) starken Elektromotor. Die kombinierte Systemleistung beträgt somit 262 PS und maximale 425 Newtonmeter Drehmoment.

Ausgestattet mit einer 9,7-kWh-Batterie soll das SUV eine voll elektrische Reichweite von bis zu 44 Kilometern schaffen. Da die Plattform von Anfang an auf Elektrifizierung ausgelegt wurde, bleibt der Gepäckraum unverändert groß. Der XC40 T5 Twin Engine kostet ab 45.700 Euro und steht Anfang 2020 im Schauraum.

Bereits die Basisversion „Momentum“ hat unter anderem einen hochauflösenden 9-Zoll-Touchscreen mit Smartphoneintegration inklusive Navigationssystem, eine 12,3 Zoll große, digitale Instrumentenanzeige und die „On Call“-Funktion an Bord, mit welcher der Besitzer auf Distanz auf das Fahrzeug zugreifen und dieses auch an weitere Personen ausleihen kann. Ebenfalls serienmäßig ist das Assistenzsystem „City Safety“, welches selbsttägig Unfälle mit anderen Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern und größeren Tieren vermeiden kann.