Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Opel Corsa kommt auch als Stromer © OPEL

Der neue Opel Corsa, der sich nach der Konzern-Ehe mit PSA eine Plattform mit dem Peugeot 208 teilt, hat sich spürbar verjüngt. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass noch keine Generation des Kleinwagens aus Rüsselsheim so flink auf den Beinen war wie die demnächst startende sechste Generation.

Und das hat einen einfachen Grund: Er bringt in seiner leichtesten Variante nur 980 Kilogramm auf die Waage - bei einer Länge von 4,06 Metern. Beim Radstand ist Opel jetzt ein wenig spendabler (2538 mm), die Sitzposition ist tiefer und in Sachen Kofferraumvolumen dürfen wir künftig gleich 24 Liter mehr auf der Habenseite verbuchen.

Modellvorstellung: Opel Corsa Der neue Opel Corsa, der sich nach der Konzern-Ehe mit PSA eine Plattform mit dem Peugeot 208 teilt, hat sich spürbar verjüngt. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass noch keine Generation des Kleinwagens aus Rüsselsheim so flink auf den Beinen war wie die demnächst startende sechste Generation. OPEL Und das hat einen einfachen Grund: Er bringt in seiner leichtesten Variante nur 980 Kilogramm auf die Waage - bei einer Länge von 4,06 Metern. OPEL Beim Radstand ist Opel jetzt ein wenig spendabler (2538 mm), die Sitzposition ist tiefer und in Sachen Kofferraumvolumen dürfen wir künftig gleich 24 Liter mehr auf der Habenseite verbuchen. OPEL Mit seinem knackigen Fahrwerk, der nicht minder kernigen Lenkung und dem an ein handgerührtes Sechs-Gang-Getriebe geflanschten Dreizylinder-Turbobenziner mit 1,2 Liter Hubraum (100 PS) unter der Haube ist der Corsa schon zum Scherzen aufgelegt. Das Topmodell mit 130 PS und Acht-Gang-Automatik fällt dann schon fast in die Kategorie Taschenrakete. OPEL Im Cockpit treffen wir nicht etwa auf das Liliput-Lenkrad des französischen Technikbruders, stattdessen geht es eher wie im größeren Kollegen Astra zu, von dem der Kleinwagen auch das adaptive wie blendfreie LED-Matrix-Licht geerbt hat. OPEL Das Infotainment-System mit 7-Zoll-Touchscreen oder das Topmodell mit 10-Zoll-Display bieten auch den neuen Telematik-Service „Opel Connect“. OPEL Dazu kommen jede Menge elektronischer Schutzengel wie eine Verkehrsschilderkennung, unterschiedliche Einparkhilfen, Toter-Winkel-Warner, eine radargestützte adaptive Geschwindigkeitsregelung sowie der sensorgesteuerte Flankenschutz. OPEL Aber der Corsa hat noch mehr zu bieten: Er wird nicht nur mit Benziner oder Diesel bestückt, sondern auch in einer elektrischen Variante bestellbar sein. OPEL Der Elektromotor des Corsa-e leistet maximal 100 kW (136 PS), spult bis zu 260 Newtonmeter Drehmoment ab und stellt eine Reichweite von 330 Kilometern, gemessen nach dem realistischeren WLTP-Zyklus, in die Auslage. Der Fahrer hat die Wahl zwischen den drei Fahrstufen: Normal, Eco und Sport. OPEL Innerhalb von 30 Minuten kann die 50-kWh-Batterie (auf die es acht Jahre Garantie gibt) per Schnellladung zu 80 Prozent wieder aufgeladen werden. Der Rüsselsheimer verschmäht aber auch Dosenfutter von der Haushaltssteckdose oder einer Wallbox nicht. OPEL 1/10

Mit seinem knackigen Fahrwerk, der nicht minder kernigen Lenkung und dem an ein handgerührtes Sechs-Gang-Getriebe geflanschten Dreizylinder-Turbobenziner mit 1,2 Liter Hubraum (100 PS) unter der Haube ist der Corsa schon zum Scherzen aufgelegt. Das Topmodell mit 130 PS und Acht-Gang-Automatik fällt dann schon fast in die Kategorie Taschenrakete.

Im Cockpit treffen wir nicht etwa auf das Liliput-Lenkrad des französischen Technikbruders, stattdessen geht es eher wie im größeren Kollegen Astra zu, von dem der Kleinwagen auch das adaptive wie blendfreie LED-Matrix-Licht geerbt hat.

Opel Corsa Elektroantrieb. Elektromotor mit maximal 100 kW (136 PS), maximales Drehmoment 260 Newtonmeter, 50-kWh-Batterie, bis zu 330 Kilometer Reichweite.

Motoren. Dreizylinder- Benziner, 1,2 Liter, 75-130 PS, 6-Gang-Getriebe, Acht-Gang-Automatik; Vierzylinder-Diesel, 1,5 Liter, 100 PS, 6-Gang-Getriebe.

Maße. 4060/1433/1018 mm L/B/H, 309 Liter Kofferraum.

Das Infotainment-System mit 7-Zoll-Touchscreen oder das Topmodell mit 10-Zoll-Display bieten auch den neuen Telematik-Service „Opel Connect“. Dazu kommen jede Menge elektronischer Schutzengel wie eine Verkehrsschilderkennung, unterschiedliche Einparkhilfen, Toter-Winkel-Warner, eine radargestützte adaptive Geschwindigkeitsregelung sowie der sensorgesteuerte Flankenschutz.

Modellvorstellung: Peugeot 208 Für so ein kleines Auto hat sich der neue Peugeot 208 richtig viel vorgenommen. Wenn er im Herbst in die Schauräume kommt, wird er dort mit drei Antriebsvarianten vorfahren: als Benziner, als Diesel und vollelektrisch. Möglich macht das seine neue technische Plattform, die alle drei Varianten aufnehmen kann. PEUGEOT Optisch ist die neue Generation in absoluter Bestform: Sie ist sieben Zentimeter länger und vier Zentimeter tiefer als ihr Vorgänger. Mit der markanten Lichtsignatur mit den drei Krallen schaut er selbstbewusst aus der Wäsche. PEUGEOT Am Heck übernimmt der Kleinwagen horizontale, schwarz-glänzende Blende seiner größeren Geschwister. Ein Blickfang sind die dreiteiligen Rückleuchten. PEUGEOT Durch optische Details lässt sich der elektrische e-208 von seinen Brüdern mit Verbrennungsmotor unterscheiden. Der Kühlergrill trägt die Karosseriefarbe und das Löwenemblem ändert je nach Blickwinkel die Farbe. PEUGEOT Aber blicken wir unter das Blech: Der Elektromotor mit 100 kW (136 PS) entwickelt ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmetern. Dank der Batterie mit 50 kWh Kapazität hat der Kleinwagen eine Reichweite von 340 Kilometern nach WLTP. PEUGEOT Der Stromer hat drei Fahrmodi: Der Eco-Modus bringt eine optimierte Reichweite, der normale bietet den besten Komfort im Alltag und mit dem Sport-Modus beschleunigt das Zwergerl von 0 auf 100 km/h in 8,1 Sekunden. PEUGEOT Neben den Fahrmodi kann der Fahrer über den Schalthebel auch unterschiedliche Einstellungen zum Bremsverhalten wählen, mit der die Batterie aufgeladen wird: Durch den verstärkten Modus kontrolliert der Fahrer die Entschleunigung wie bei Elektroautos gewohnt fast ausschließlich über das Gaspedal. PEUGEOT Die Batterie ist im Fahrzeugboden untergebracht, damit hat der e-208 mit 270 Liter ein gleich großes Kofferraumvolumen wie die Verwandtschaft mit Verbrenner. Apropos: Da hätten wir einen Benziner mit drei Zylindern und 1,2 Litern Hubraum, der in drei Leistungsstufen – 75, 100 und 130 PS – zu haben ist. Und einen Vierzylinder-Diesel mit 1,5 Litern, der 100 PS stemmt. PEUGEOT Allen dreien ist die neueste Generation von Peugeots i-Cockpit gemeinsam: Es besteht aus einem höher ins Blickfeld gerichteten neuen 3D-Kombiinstrument, einem bis zu 10 Zoll großen Touchscreen und einem kompakten Multifunktionslenkrad. PEUGEOT Je nach Ausstattungsvariante ist der Touchscreen in einer Größe von fünf (12,7 cm), sieben (17,78 cm) oder zehn (25,4 cm) Zoll erhältlich. Er ist in der Mitte des Armaturenbretts über den sogenannten Toggle-Switches angeordnet, den Tasten für die wichtigsten Funktionen. Dank Mirror Screen können die Funktionen des Smartphones über den Touchscreen genutzt werden. PEUGEOT 1/10

Aber der Corsa hat noch mehr zu bieten: Er wird nicht nur mit Benziner oder Diesel bestückt, sondern auch in einer elektrischen Variante bestellbar sein. Der Elektromotor des Corsa-e leistet maximal 100 kW (136 PS), spult bis zu 260 Newtonmeter Drehmoment ab und stellt eine Reichweite von 330 Kilometern, gemessen nach dem realistischeren WLTP-Zyklus, in die Auslage. Der Fahrer hat die Wahl zwischen den drei Fahrstufen: Normal, Eco und Sport.

Innerhalb von 30 Minuten kann die 50-kWh-Batterie (auf die es acht Jahre Garantie gibt) per Schnellladung zu 80 Prozent wieder aufgeladen werden. Der Rüsselsheimer verschmäht aber auch Dosenfutter von der Haushaltssteckdose oder einer Wallbox nicht.