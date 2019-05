Facebook

Citroens Studie namens 19_19 © CITROEN

Von einem kurzen Schwächeanfall in den 1990ern und den 2000er abgesehen, hat Citroën wieder Mut gefasst, anders zu sein. Heuer feiert die Marke mit dem Doppelwinkel ihren 100. Geburtstag und beschenkt sich selbst mit dem extravaganten Showcar namens 19_19. Es ist als ein „Wohnzimmer auf Rädern“ konzipiert und soll mit bis zu 800 Kilometern elektrischer Reichweite die Langstrecke in Angriff nehmen. Und zwar vollautonom, wenn man das möchte.

Die Karosserie besteht aus einer „schwebenden“, vollkommen verglasten Kabine, überdimensionierten, aber schmalen Rädern und einem Fahrzeugboden, der den elektrischen Antrieb und die aktive Federung in Szene setzt. Als Besonderheit bilden Reifen und die Felge eine Einheit und tragen zum hohen Akustikkomfort bei.

Die Technik unter der Haube wird nicht hinter einer Frontschürze und einer Motorhaube versteckt, sondern bewusst in Szene gesetzt. Die Passagiere sehen das Fahrwerk arbeiten und die Fahrbahn unter ihren Füßen vorbeiziehen. Dank des Verzichts auf eine B-Säule fällt der Ein- und Ausstieg durch die selbst schließenden, gegenläufig öffnenden Türen ausgesprochen leicht.

Im Innenraum gibt es kein Kombiinstrument, stattdessen werden die Fahrinformationen über ein Head-up-Display mit Augmented Reality in die Windschutzscheibe projiziert. Zudem wird auf Touchscreens und Tasten verzichtet, weil der persönliche Assistent die Bedienung vereinfacht: Er kommt den Bedürfnissen der Insassen zuvor, indem er ihnen Vorschläge unterbreitet, bevor sie den Wunsch überhaupt äußern. Das zylindrische, grafische, animierte Dekorelement, das für den Assistenten steht, kann hochkant über oder unter dem Armaturenbrett verschoben werden, je nach Fahrmodus.

Ein schwarzer Screen ist in die vorderen Türen integriert, erkennt den Fahrer, sobald er sich dem Auto nähert und heißt ihn willkommen. Die Bildschirme können durch animierte Grafiken mit den Insassen interagieren − so zeigen sie beispielsweise das Entriegeln und Verriegeln der Türen an.

Das Lenkrad bleibt vorhanden, solange der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen will. Sobald der autonome Modus aktiviert ist, verschwindet es mitsamt der Pedale. Dadurch hat der Fahrer mehr Platz und sein Co-Pilot kann es sich überhaupt auf einem Liegesitz bequem machen wie in der Business Class.

Die hinteren Passagiere nehmen auf sofaartigen Sitzen Platz, die sich wie das Sonnendeck einer Riva-Yacht bis zum Kofferraum erstrecken. Am Heck schützt ein blaues, mikroperforiertes Dekorelement ihre Privatsphäre: Sie sehen hinaus, ohne gesehen zu werden.

Wohl noch auf längere Zeit aus dem Reich der Mythen stammen die Leistungsdaten: Nach dem WLTP-Zyklus gemessen, schreiben die Franzosen bis zu 800 Kilometer ins Lastenheft, für die eine 100 kWh starke Batterie den Saft liefern soll. Der Antrieb leistet bis zu 340 kW (462 PS) und 800 Newtonmeter Drehmoment. Der Sprint von 0 auf 100 km/h ist in fünf Sekunden Geschichte, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h.

Für 600 Kilometer Reichweite sollen 20 Minuten Ladezeit genügen. Das Showcar verfügt über ein Nachladesystem per Induktion. Die Batterie kann sogar während der Fahrt nachgeladen werden, so die notwendige Infrastruktur ist vorhanden.