Starkes Erscheinungsbild, dazu perfekter Reisekomfort: die neue BMW 7er-Reihe © BMW

Der neue 7er-BMW. Das ist die Champions Legaue. Nein, keine Vorrunde. Hier darf man schon von einem „Finale“ reden. Das neue „Dress“ entspricht allen modischen Trends. Die Frontpartie ist noch wuchtiger, die Motorhaube liegt nun fünf Zentimeter höher. Die BMW-Niere - inklusive Kühlluftklappensteuerung - zeigt sich um 40 Prozent vergrößert. Auch das Markenemblem ist gewachsen. Das M-Sportpaket liefert weit geöffnete Lufteinlässe.

Als Kapitänsschleife gilt das Leuchtenband am Heck. Ja, da dürfen die „Gegenspieler“ schon einmal schlucken. Das Erscheinungsbild des neuen 7ers ist vor allem auf den chinesischen Markt zugeschnitten, weil beinahe jeder zweite 7er in China seinen Käufer findet. Dort will man vor allem eines: viel, viel, Luxus, gepaart mit viel, viel Kraft. In diesem Fall bis 585 PS.

Das optionale Laserlicht leuchtet das „Spielfeld“ jetzt bis zu 560 Metern aus. Die exzellente Laufruhe und der Federungskomfort beeindrucken ebenso wie die Wahl des Leders. Eine mehr als runde Sache, die da verarbeitet wurde. Und was, wenn der Akteur hinter dem Lenkrad plötzlich mit Müdigkeit zu kämpfen hat? „Hey BMW“ sagen, Problem nennen. Die Sprachsteuerung setzt ein Erholungsprogramm mit Massage und Kühlung in Gang. Wem regelmäßig „lange Partien“ ins Haus stehen, wählt die Langversion.

7er BMW Der Preisbogen spannt sich von 103.550 bis 209.850 Euro.

Die Motoren leisten zwischen 265 (Sechszylinder Diesel) und 585 PS (V12-Ottomotor); Plug-in-Hybrid mit 394 PS Systemleistung.

Der neue 7er ist in acht Modellvarianten zu haben. Die Langversion ist um 14 Zentimeter länger und misst 5,26 Meter.

Und was ist, wen man sich in eine Sackgasse gedribbelt hat? Dann kann der Fahrer auf den Rückfahrassistenten vertrauen. Der 7er speichert die letzten 50 gefahrenen Meter permanent ab, setzt bei Bedarf die Strecke selbständig retour. Ja, da spielt es „Zurück in die Zukunft“ ...