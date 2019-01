Facebook

Die ersten Prototypen des Aston Martin DBX © ASTON MARTIN

Wenn man 105 Jahre nur Sportwagen und Gran Turismos gebaut hat, dann hat der Schritt zum ersten SUV Gewicht. So geschehen bei Aston Martin, die Ende 2019 mit dem DBX ihr erstes höher gelegtes Modell an den Start bringen. Lange wurde gemunkelt, ob Aston Martin den Weg ins automobile Oberhaus nicht eher mit der Zweitmarke Lagonda antreten wird, aber jetzt ist es fix, dass der Wagen das geflügelte Logo tragen wird.

Die ersten Prototypen des Allrad-Astons peitschen die Briten zu Beginn des Testprogramms recht spektakulär über die Rallyepisten von Wales. Blöße darf sich der DBX sicher keine geben, denn mit Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan und dem künftige Ferrari-SUV hat inzwischen fast jeder Luxushersteller ein SUV im Portfolio.

In Wales wird der Neuling übrigens auch gebaut: Der DBX wird das erste Modell der Marke, das im neuen Werk in St. Athan gefertigt werden wird. Seite an Seite mit den zukünftigen Elektro-Modellen. Da dürfen wir natürlich spekulieren, ob es nicht auch vom SUV eine Stromer-Variante geben könnte.