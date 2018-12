Facebook

Der CR-V kommt in Europa erstmals als Hybrid auf den Markt © HONDA

Der Honda CR-V ist nicht weniger als das meistverkaufte SUV der Welt, das in seiner jüngsten Auflage erstmals als Hybrid nach Europa kommt, weshalb künftig eine Dieselmotorisierung entfällt.

Und es wäre nicht die Techniker-Marke Honda, wenn es ein 08/15-Hybrid wäre, denn statt eines herkömmlichen Getriebes haben ihm die Techniker eine feste Übersetzung mit auf den Weg gegeben. Das Ergebnis erinnert bei Charakter und Akustik durchaus an ein stufenloses CVT-Getriebe.

Modellvorstellung: Honda CR-V Das weltweit meistverkaufte SUV seiner Klasse hat sich neu erfunden. Und das nicht nur optisch. Der Radstand des Honda CR-V fällt im Vergleich zu seinem Vorgänger um 30 Millimeter länger aus und das SUV ist in der Breite auf 2,12 Meter gewachsen (Außenspiegel inklusive). Deshalb kann man den in der Länge 4,6 Meter messenden Japaner auch erstmals als Siebensitzer (nur in Verbindung mit Allrad) ordern. HONDA Auch der Kofferraum ist breiter und tiefer als bisher, verfügt über eine längere Ladefläche und einen zweistufigen Ladeboden, die Heckklappe ist elektrifiziert. Innen sorgt eine dreifach verstellbare Ablage in der Mittelkonsole für mehr Flexibilität HONDA Die im Verhältnis 60:40 teilbaren Rücksitze geben beim Fünfsitzer einen bis zu 1756 Liter fassenden Stauraum frei. Der Basiswert liegt bei 561 bzw. 150 Litern beim Siebensitzer. HONDA Der Turbobenziner mit 1,5 Litern Hubraum leistet in Verbindung mit dem serienmäßigen Sechsgang-Schaltgetriebe 173 PS, in der Variante mit stufenlosem CVT-Getriebe sind es 193 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 220 bzw. 243 Newtonmeter. HONDA Je nach Antrieb und Getriebe liegen die Verbrauchswerte zwischen 6,3 und 7,1 Litern auf 100 Kilometern (143 bis 162 g CO 2 /km). Als Handschalter hat man die Wahl zwischen Front- und Allradantrieb, die CVT kommt standardmäßig in Kombination mit 4x4. HONDA Die Soft-Touch-Konsole zieht sich über die gesamte Breite des Innenraums. Die Innenverkleidung der Türen sowie der untere Bereich des Armaturenbretts sind in einer weichen, eleganten Holzoptik gestaltet, während die Lüftungsdüsen, das Lenkrad, die Türgriffe sowie das Bedienfeld der Klimaanlage in Metalllook ausgeführt sind. HONDA Zusätzlich zum 7-Zoll-Display hinter dem Lenkrad gibt es einen zentralen Touchscreen. Das neue Infotainmentsystem bietet vereinfachte Bedienung und Smartphone-Unterstützung über Apple CarPlay und Android Auto. HONDA Besonders stolz ist man bei Honda auf das neue Fahrwerk des CR-V. Eine Premiere ist auch das elektronische Stabilitätssystem „Agile Handling Assist“: Das System reagiert auf Lenkimpulse mit leichter, kaum spürbarer Unterstützung. HONDA Und auch ganz neu ist die „Active Noise Cancellation“, das aktiv gegen unliebsame Geräusche vorgeht. HONDA Die aktiven Sicherheitstechnologien hat Honda unter dem Begriff „Sensing“ zusammengefasst. Dazu zählen ein Kollisionswarner inklusive Notfallfunktion, ein Spurhalter mit Lenkunterstützung, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung (mit Stauassistent bei Automatikgetriebe), Verkehrszeichenerkennung inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer, und, und, und. HONDA 1/10

Das passende Geräusch zur Beschleunigung wird über ein Soundsystem eingespielt. Auch findet man keinen konventionellen Gangwahlhebel auf der Mittelkonsole vor, sondern setzt das SUV per Tastendruck in Bewegung.

Honda CR-V Marktstart ist am 26. Jänner zu Preisen ab 34.990 Euro. Dazu gibt es einen Take-off-Bonus von 1000 Euro.

Motor. Honda kombiniert einen 2-Liter-Benziner (145 PS) mit einem Elektromotor (135 kW), die gemeinsam 184 PS erwirtschaften. Der Verbrauch soll im Schnitt bei 5,3 Litern auf 100 km liegen (120 g CO 2 / km). Der CR-V ist mit Front- oder Allradantrieb zu haben.

Maße. 4600/2117/1679 mm L/B/H, 2663 mm Radstand, 497 bis 1694 l Laderaum, ab 1614 kg

Leergewicht.

Ist im Akku unter dem Kofferraum genügend Saft gespeichert, kann der CR-V rein elektrisch (einer von drei Fahrmodi) bis zu zwei Kilometer weit stromern, wofür man das Gaspedal gar nicht allzu sehr streicheln muss.

