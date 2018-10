Facebook

Der Hyundai i30 N mit Fastback © HYUNDAI

Der Hyundai i30 N hat jetzt einen noch schärferen Abgang: Auch das fünftürige Coupé namens Fastback bekommt jetzt den 2-Liter-Benziner verpasst, der in zwei Leistungsstufen angeboten wird: 250 PS leistet die Basis, beim Topmodell sind es sogar 275 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 353 Newtonmeter, per Overboost-Funktion stehen kurzzeitig sogar 378 Newtonmeter an.

Der i30 Fastback N auf 18 oder 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen. Der Kühlergrill ist ganz in Schwarz gehalten und mit dem N-Logo in Form einer Rennstreckenschikane bestückt. Die Voll-LED-Scheinwerfer verfügen über eine schwarz eingefärbte Blende. Die seitlichen Lufteinlässe an der Front sind für eine verbesserte Bremsenkühlung besonders groß geraten.

Am Heck besticht das fünftürige Coupé mit einem Diffusor und einer Abgasanlage mit doppelten Endrohren. Rot eingefärbt sind die Sättel der Hochleistungs-Bremsanlage, schwarz dagegen tragen Seitenschweller, Außenspiegel und der in die Heckklappe integrierte Spoiler.

Der Innenraum ist ein Sportstudio mit schwarzem Dachhimmel, Einlagen aus dunklem Metall, verstellbaren Sportsitzen und Zierelementen in knalligem Rot. Für den Fahrer gibt es Sportlenkrad und Sportschaltknauf, jeweils mit dem N-Logo verziert, und Instrumente mit eigener Skalierung und roten Zeigern.

Mit von der Partie sind natürlich aus das Sportfahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern, die Launch Control und bei der Performance-Variante die elektronisch geregelte Differenzialsperre. „N Grin Control“ nennt Hyundai die Programmwahl mit jeweils fünf Einstellungen, weil sie jedem, der hinter dem Steuer des i30 Fastback N Platz nimmt, beim Fahren ein Grinsen ins Gesicht zaubern sollen.