Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neu abgestimmt und mit starkem Design: der neue Ford Focus © FORD

Der neue Ford Focus drückt in der frisch entwickelten Modellgeneration aufs Tempo: Die Ansätze sind ähnlich wie bei der ersten Generation, damals gab es einen Quantensprung in Sachen Handling und Fahrverhalten (Lenkung etc.), dabei wurde sogar die deutsche Konkurrenz hellhörig.

Allgemein gilt: Insgesamt werden vier Focus-Versionen vorfahren. Unsere Favoriten: der Active (30 mm höher, größere Räder etc.) und der Kombi, der beim Kofferraumvolumen dem Mondeo sehr nahe kommt. Die Abmessungen des Focus blieben nahezu gleich, aber durch den verlängerten Radstand hat man im Fond mehr Platz. Das Cockpit wurde noch nicht digitalisiert, dafür offeriert man ein Head-up-Display.

Modellvorstellung: Ford Focus Wie gehabt gibt es den Ford Focus als Fünftürer und als Kombi unter dem Namen Traveller. Dann wären da noch die Ausstattungslinien, die sich doch recht deutlich voneinander unterscheiden. Der Vignale etwa markiert das Top-Modell mit Wabenmuster im Kühlergrill oder Chromleisten. Die sportliche ST-Line tritt mit einem aggressiver aussehenden Heckdiffusor, Luftöffnungen und einem Dachspoiler an. FORD An einem Hauch von Crossover mit höherer Bodenfreiheit und in Schwarz ausgeführte Radkästen- und Schwellerverkleidungen ist der Active zu erkennen. Die Markteinführung ist für September zu Preisen ab 19.580 Euro geplant. Zur Einführung gibt es zudem einen Aktionspreis ab 13.990 Euro bei Leasing. FORD Benzinerseitig wird der Focus von zwei Dreizylindern mit Zylinderabschaltung befeuert: Mit 1 Liter Hubraum ist er in den drei Leistungsstufen – 85, 100, 125 PS – zu haben, in der Version mit 1,5 Litern liefert er 150 oder 182 PS. FORD Bei den Dieseln tritt ein 1,5 Liter großer Vierzylinder mit 95 oder 120 PS an, der jeweils 300 Newtonmeter Drehmoment stemmt. Bei der Variante mit 2 Litern sind es 150 PS und 370 Newtonmeter. Abgesehen von den serienmäßigen Sechs-Gang-Schaltgetrieben ist erstmals eine neu entwickelte Acht-Gang-Automatik im Programm. FORD In der Länge wächst er im Vergleich zum Vorgänger um 18 Millimeter (5-Türer) beziehungsweise um 108 Millimeter (Traveller). Dafür sind Hatchback und Kombi um 15 bzw. 20 Millimetern niedriger, 2 breiter und der Radstand misst um 52 Millimeter mehr. FORD Beim Fahrwerk hat dem Focus in seiner Klasse noch niemand etwas vormachen können, und in der vierten Auflage legt er noch ein Scherflein nach: Erstmals kommt in der Baureihe eine elektronische Dämpferreglung zum Einsatz. Ebenfalls eine Premiere – und serienmäßig – ist der Fahrmodus-Schalter mit den Programmen „Normal“, „Sport“ sowie „Eco“. In Verbindung mit dem adaptiven Fahrwerk kommen noch „Komfort“ und „Eco-Komfort“ dazu. FORD Für das Interieur versprechen die Kölner hochwertigere Materialien (Stichwort Soft-touch), mehr Platz und Komfort (Ergonomie-Sitze, 18-fach verstellbar). Auch das Gepäck reist jetzt komfortabler: Ohne umgeklappte Rücksitzbank legt das Ladevolumen beim Fünftürer im Vergleich zum Vorgänger um 25 auf 341 Liter zu. Bei umgeklappter Rücksitzbank wächst es um 92 auf 1354 Liter. Das maximale Ladevolumen beim Kombi Traveller gibt die sensorgesteuerte Heckklappe Zugriff auf 1650 Liter. FORD Als erste europäische Baureihe der Marke tritt der neue Ford Focus auf Wunsch mit einem Head-up-Display an. Der acht Zoll große Touchscreen-Farbmonitor des Kommunikations- und Entertainmentsystems “Sync 3” reagiert auf Wisch- und Ziehbewegungen, Audio-, Navigations- und Klimatisierungsfunktionen lassen sich auch über Sprachbefehl steuern. FORD Für den Focus steht das umfangreichste Angebot an Assistenzsystemen zur Verfügung, das Ford je in einer europäischen Baureihe angeboten hat. Unter dem Oberbegriff „Ford Co-Pilot 360“ sind zum Beispiel folgende Optionen lieferbar: In Verbindung mit der neuen Acht-Gang-Automatik hilft die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ACC mit Fahrspur-Pilot dabei, ausreichenden Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Auto automatisch einzuhalten und richtet das eigene Fahrzeug dabei in der Mitte der Fahrspur aus. Das gilt auch für den Stau inklusive Stop-and-Go. FORD Oder: Bereits vor dem Erreichen einer Kurve, einer Kreuzung oder eines Kreisverkehrs passen die optional verfügbaren LED-Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht-Assistenten und kamerabasiertem Kurvenlicht den Lichtkegel automatisch an. Umfassend verbessert präsentiert sich der serienmäßige Pre-Collision-Assist mit Fußgänger- und Radfahrererkennung. Und das war jetzt wirklich nur eine ganz kleine Auswahl der elekronischen Helferlein, die man ankreuzen könnte. FORD 1/10

Beim Fahrverhalten (zwei Hinterachsen-Optionen, elektronische Dämpferregelung) und beim Handling zeigt Ford spürbar Charakter: direkte Lenkung, ausgeglichene Federung ohne unnötige Härten. Bei den unterschiedlichen Fahrmodi passt der Sportmodus zum Focus-Konzept. Wer es sportlicher mag, wird auf den ST setzen, mit speziellen Dämpfern/Stabis und um zehn Millimeter tiefergelegt.

Ford Focus Preis und Start: Die Markteinführung des neuen Ford Focus in Österreich ist für September geplant.

Verkaufspreis: ab 19.580 Euro (unverbindliche Preisempfehlung), zur Einführung gibt es einen Aktionspreis ab 13.990 Euro bei Leasing.

Neu ist der Drehregler, mit dem man die Acht-Gang-Wandlerautomatik bedient. Im 120-PS-Diesel fällt die leise Geräuschkulisse auf (Verbrennungs-Geräusch und Dämmung optimiert), die Automatik arbeitet bedächtig, sie soll sich an den Fahrstil anpassen können. Die Diesel starten bei 95 PS. Bei den Benzinern (ab 85 PS) setzt man auf Drei-Zylinder-Systeme, inklusive Zylinderabschaltung. Mit dem manuellen Schaltgetriebe eine interessante Option: der 182-PS-Benziner.

Sicherheitssysteme? Sind zusammengefasst in der High-End-Stufe „Co-Pilot 360“, die nicht nur beim Ausweichen hilft, sondern auch im Stau die Kontrolle übernehmen kann.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.