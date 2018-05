Facebook

Ein Auto für echte Romantiker: das Mini Cabrio © MINI

Ein Abendessen mit Ihrer Angebeteten. Bei Kerzenschein und feinstem Rotwein. Natürlich nur ein Glas. Die angenehmen Temperaturen werden es zudem erlauben, „oben ohne“ nach Hause zu fahren. Was für eine Nacht!

Sie geben Ihrer Liebsten den Autoschlüssel. Sie öffnet die Wagentür. Im Scheinwerferkegel der LED-Türprojektoren wird ein Schriftzug auf den Boden geworfen - „Heirate mich!“. Ob die Dame Ihres Herzens da noch in der Lage sein wird, den Wagen zu lenken, sei dahingestellt. Aber das neue Mini Cabrio (gilt auch für den neuen 3- bzw. 5-Türer) ist sogar für Heiratsanträge der ganz besonderen Art konzipiert.

Motorraum: Mini Countryman S E Die Fahrmodi bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten: reiner Strombetrieb, das Aufsparen der Energie im Save-Modus oder volle Leistung beider Motoren. Nachgeladen wird über einen Stecker im linken vorderen Kotflügel ... Oliver Wolf Foto GmbH Oliver Wolf Foto GmbH Oliver Wolf Foto GmbH 1/3

„Mini Yours Customised“ heißt das neue Programm für Individualisierung. Zum Angebot gehören Seitenblinkereinleger (vielleicht mit Ihrem Vornamen und dem Ihrer Zukünftigen), Dekorleisten für das Interieur (das neue Haus z. B.) auf der Beifahrerseite, LED-Einstiegsleisten („Ich liebe dich“ kommt garantiert gut an) und die bereits beschriebenen LED-Türprojektoren. Der Kunde wählt aus bzw. gestaltet selbst. Romantiker werden von diesem Angebot ganz bestimmt begeistert sein. Und für all jene, die es ganz besonders eilig zum Standesamt haben: Die Cabrio-Topversion (JCW) bringt 231 PS auf den Asphalt.

Mini Cabrio Die Markteinführung ist bereits erfolgt.

Der neue Mini (mit neuem Logo) tritt als 3- und 5-Türer sowie als Cabrio in Aktion.

Die Preisliste: 3-Türer ab 18.900 Euro; 5-Türer ab 19.900 Euro; Cabrio ab 24.600 Euro; Top-Version JCW ab 38.200 Euro.

Die Motorisierung, 3-Türer: 75 bis 231 PS; 5-Türer: 75 bis 192 PS; Cabrio: 102 (Mini One), 116 (Cooper D), 136 (Cooper), 170 (Cooper SD Aut.), 192 (Cooper S) oder 231 (JCW) PS.

Was die drei überarbeiteten Mini-Modelle sonst noch an Innovationen zu bieten haben? Hier nur ein kurzer Auszug: effizienzgesteigerte Motoren, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe bzw. 8-Gang-Steptronic-Automatikgetriebe, neues Lenkrad mit Multifunktionstasten, 6,5- Zoll-Farbdisplay, Telefonie mit Wireless Charging als Sonderausstattung, die Einfassung der Scheinwerfer, drei neue Lackierungen (Emerald Grey, Starlight Blue, Solaris Orange), adaptive LED-Scheinwerfer mit Matrix-Funktion für das Fernlicht und last, but not least: Heckleuchten im Union-Jack-Design.

PS: Achtung, der Verlobungsring ist im Kaufpreis des neuen Mini nicht inbegriffen!